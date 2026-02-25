HR-controller till Kommunstyrelseförvaltningen
Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Controllerjobb / Botkyrka Visa alla controllerjobb i Botkyrka
2026-02-25
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är cirka 275 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, inköp, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en HR-controller med ansvar för att utveckla och stärka Botkyrka kommuns datadrivna arbete inom kompetensförsörjning.
I rollen arbetar du kommunövergripande med att analysera, strukturera och utveckla användningen av HR-data som underlag för styrning och långsiktig kompetensförsörjningsplanering. Du genomför kompetensanalyser och kompetensförsörjningsanalyser för att synliggöra nuläge, framtida behov och risker kopplade till bemanning och kompetens. Genom att koppla samman rekrytering, intern rörlighet, pensionsavgångar, personalomsättning och personalkostnader bidrar du till en samlad och strategisk bild av kommunens kompetensbehov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- genomföra kommunövergripande kompetensförsörjningsanalyser kopplade till framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov
- utveckla och följa upp HR-nyckeltal kopplade till kommunens mål och styrmodell
- analysera HR-data och processflöden samt identifiera förbättringar
- ta fram budgetunderlag och prognoser kopplade till personalkostnader och bemanningsförändringar
- säkerställa kvalitet och tillförlitlighet i personalstatistik samt bidra till utveckling av digital rapportering.
Tjänsten är placerad inom Kommunstyrelseförvaltningen och har ett kommunövergripande uppdrag. Du samarbetar med HR-chefer, förvaltningsledningar och centrala funktioner för att utveckla gemensamma definitioner, nyckeltal och arbetssätt. Ditt arbete ger ett stabilt underlag för långsiktiga och hållbara beslut inom HR och kompetensförsörjning.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av HR-Center, en kommunövergripande funktion med 16 medarbetare inklusive chef. Här arbetar HR-specialister, rekryteringspartners och strateger med arbetsmiljö, arbetsrätt, rekrytering och kompetensförsörjning. Vi samarbetar nära förvaltningar och ledningar och utvecklar nu vårt arbete med gemensamma nyckeltal, strukturerad uppföljning och mer systematiskt användande av data.
Hos oss får du en strategisk roll där du påverkar hur kommunens HR-styrning utvecklas och används i praktiken. Du arbetar nära beslutsfattare och bidrar med analyser som får direkt genomslag i planering och prioriteringar, vilket ger dig både bredd och fördjupning i ditt uppdrag. Samtidigt verkar du i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag där ditt arbete stärker hållbar kompetensförsörjning och ansvarsfull resursanvändning. Vi erbjuder kompetensutveckling, professionellt kollegialt stöd och möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom exempelvis ekonomi, statistik, HR eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat analysarbete och har tagit fram beslutsunderlag som används i styrning och uppföljning.
Övriga krav för tjänsten:
- Erfarenhet av att arbeta med HR-data, personalstatistik eller nyckeltal.
- Erfarenhet av att genomföra kompetensanalys eller motsvarande analysarbete kopplat till personalområde.
- Erfarenhet av arbete i HR-system eller andra verksamhetssystem.
- Erfarenhet av att kvalitetssäkra och strukturera data inför planering och uppföljning.
- Erfarenhet av att presentera analysresultat för chefer eller ledning.
Vi ser de som meriterande om du har:
- Erfarenhet av analys kopplat till rekrytering, intern rörlighet eller omställning.
- Erfarenhet av lönestrukturanalyser eller lönekartläggning.
- Erfarenhet av analysarbete inom kommunal eller annan offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av beslutsstödsystem som exempelvis Stratsys eller Qlik.
- Erfarenhet av att utveckla automatiserade rapportflöden eller datamodeller.
I rollen är du analytisk och strukturerad. Du arbetar metodiskt med stora datamängder och ser samband mellan rekrytering, bemanning och ekonomi. Du omsätter dina analyser i tydliga beslutsunderlag och säkerställer att uppföljningen är jämförbar och håller hög kvalitet över tid.
Som HR-controller är du samarbetsorienterad och resultatorienterad. Du arbetar nära chefer och ledningsgrupper, för dialog om vad analyserna visar och föreslår konkreta åtgärder. Du följer upp att insatser leder till faktisk förbättring inom kompetensförsörjning och rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS/2026:00116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Lotta Mannerstråle lotta.mannerstrale@botkyrka.se 0765312171 Jobbnummer
9764017