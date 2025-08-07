HR-chef till Vård- och omsorgsförvaltningen
2025-08-07
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som hr-chef har du ett strategiskt och verksamhetskritiskt uppdrag där du leder, samordnar och utvecklar hr-arbetet i en av kommunens mest komplexa och samhällsviktiga verksamheter.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är en rådgivande part till förvaltningsdirektören i frågor som rör arbetsgivarpolitik, verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.
Du leder en hr-enhet med erfarna medarbetare och skapar förutsättningar för ett enhetligt, rättssäkert och verksamhetsnära hr-stöd. Som närmaste chef för hr-specialister, hr-koordinator och säkerhetssamordnare ger du stöd i komplexa ärenden och säkerställer kvalitet i leveransen. Du är även chef för enhetschefen som ansvarar för förvaltningens bemanningsenhet, en central funktion som hanterar alla tidsbegränsade anställningar (timvikarier) inom vård- och omsorgsverksamheten.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
stödja och vägleda hr-enheten i arbetsrätt, rehabilitering, omställning och samverkan
leda och följa upp arbetsmiljöarbetet samt insatser inom hälsa och återgång i arbete
driva insatser inom kompetens- och chefsförsörjning samt bemanningsplanering
säkerställa kvalitet och likvärdighet i rekrytering, lönebildning och andra hr-processer
utveckla strukturer för ledarskap, medarbetarskap och organisatoriskt lärande
analysera och följa upp nyckeltal samt ta fram beslutsunderlag.
Du ansvarar också för att omsätta kommunövergripande hr-strategier i praktiken. Det inkluderar exempelvis arbetsgivarvarumärke, kompetensbaserad rekrytering, chef- och medarbetarutveckling samt andra insatser för att skapa ett långsiktigt, likvärdigt och hållbart hr-arbete i Botkyrka kommun.
Vi erbjuder dig
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Botkyrka kommuns största förvaltningar med cirka 2 500 medarbetare.
Vi ansvarar för stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning. Samhället förändras och fler blir äldre, färre barn föds och våra invånare har olika bakgrund, språk och livsvillkor. Det gör vårt uppdrag både viktigt och utvecklande, där framtidens kompetensförsörjning står i centrum.
Som hr-chef leder du en hr-enhet med sex medarbetare: fyra hr-specialister, en hr-koordinator, en utbildningssamordnare och två säkerhetssamordnare. Du är även chef för en enhetschef som ansvarar för förvaltningens bemanningsenhet, en viktig funktion som hanterar samtliga timvikarier i vård- och omsorgsverksamheten. Du leder en enhet med hög kompetens och ett starkt engagemang för resultat, struktur och gemensamma mål - där ansvarstagande och lagarbete är grunden för vår framgång. Du har också tillgång till ett centralt HR-center med expertstöd inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering samt ett Lönecenter som hanterar den operativa löneadministrationen.
Det ger dig goda förutsättningar att fokusera på strategisk utveckling, ledarskap och kvalitet i hr-arbetet.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller annan relevant inriktning.
Alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom gedigen arbetslivserfarenhet kombinerat med eftergymnasial utbildning, där du minst har läst arbetsrätt på högskolenivå. Du har flerårig erfarenhet av att leda och utveckla hr-verksamhet på strategisk nivå, med ansvar för personal, budget och verksamhet. Du har dokumenterad erfarenhet av att samverka med fackliga organisationer och av att företräda arbetsgivaren i förhandlingar enligt gällande samverkansavtal.
Övriga krav för tjänsten är:
- Flerårig erfarenhet av arbete inom hr-området, särskilt inom arbetsrätt, arbetsmiljölagen samt medbestämmandelagen.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kvalitetsarbete i digitala systemstöd.
- Erfarenhet av att upprätta och implementera policys och riktlinjer.
- Erfarenhet av att obehindrat kommunicera på svenska i tal och skrift samt av att utbilda medarbetare, chefer eller ledningsgrupp i hr-relaterade frågor.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av att arbeta i Stratsys eller annat lednings- och uppföljningssystem.
- Erfarenhet av att arbeta med nyckeltal, analys och verksamhetsuppföljning.
Som hr-chef i en komplex och föränderlig verksamhet behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och förmåga att skapa ordning, processer och långsiktiga rutiner i hr-arbetet. Du är en strategisk ledare som trivs i ett sammanhang där du får kombinera analys och struktur med ansvar för resultat, utveckling och tydligt ledarskap. Du tar initiativ, fattar beslut med helhetsperspektiv och har ett långsiktigt fokus på effekt och genomförandekraft. Uppdraget ställer krav på att du är stabil, trygg i din profession och kan fatta beslut även under press eller i svåra situationer. Du är samarbetsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både chefer, kollegor och samverkansparter, i såväl operativa som strategiska sammanhang.
Vi söker dig som vill göra skillnad i en ledande hr-roll där du har möjlighet att påverka både struktur, kultur och resultat. Vi tror att du har modet att leda, lyhördheten att lyssna och drivkraften att bidra till en hållbar och framtidsinriktad arbetsgivarpolitik i Botkyrka kommun, oavsett vem du är idag. Ersättning
Månadslön
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen

Petra Oxonius 0708892050
