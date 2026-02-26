HR-chef till Svenska kyrkan Västerås
2026-02-26
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra i kyrkans samhällsuppdrag för Västeråsarna? Nu söker vi vår nya HR-chef som vill vara med och driva utvecklingen av Svenska kyrkan Västerås.
Nuvarande HR-chef heter Sandra:
"Här får du verka i ett HR-uppdrag som är både omväxlande och utvecklande, med goda möjligheter att arbeta långsiktigt och driva strategiska initiativ inom till exempel kompetensförsörjning. Jag tror att du som uppskattar ett brett uppdrag med både tempo och uthållighet kommer att trivas här. Organisationens storlek innebär en fin kombination av bredd, sammanhang och närhet till både chefer och verksamhet. Jag går vidare till nya utmaningar men lämnar med värme och stor tilltro till att du som tar vid får ett mycket givande uppdrag. Välkommen!"
I samarbete med Jefferson Wells rekryterar vi nu till tre chefsroller till verksamhetsstödet inom Svenska kyrkan Västerås. HR-chef, ekonomichef och en nyinrättad roll som kanslichef. Välkommen till en verksamhet med stor betydelse för många och ett chefsuppdrag med stort fokus på ökad samverkan och utveckling av processer, kultur och organisation.
Svenska kyrkan Västerås är en av stadens största samhällsaktörer och fungerar som en öppen mötesplats för människor i alla åldrar och livssituationer. Kyrkan erbjuder gudstjänster, konserter, barn- och ungdomsverksamhet, stödinsatser och mycket mer.
Som HR-chef har du ett övergripande ansvar att driva, samordna och utveckla personalfrågorna inom pastoratet, bland annat inom chefs- och ledarskapsfrågor, kompetensförsörjning, löneprocessen, arbetsmiljö och fackliga förhandlingar. HR-funktionen har en strategiskt viktig roll i att stödja organisationen i arbetet att utveckla en levande och relevant kyrka.
Du leder ett HR-team som idag består av två HR-specialister och två lönespecialister, där du som HR-chef ansvarar för avdelningens verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö. Rollen innebär såväl operativa arbetsuppgifter inom HR-området som att strategiskt skapa förutsättningar för trivsel, samarbete och resurseffektiva arbetssätt såväl inom din avdelning som inom organisationen som helhet.
Vem är du?
Vi söker dig med en akademisk examen inom HR-området alternativt annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta strategiskt, operativt och konsultativt inom HR liksom erfarenhet av att initiera och leda utvecklingsprocesser inom HR-området och på organisationsnivå.
Erfarenhet från en idéburen eller förtroendemannastyrd organisation liksom arbetslivserfarenhet som chef eller ledare ses som meriterande.
Du trivs i en värderingsburen organisation och har förståelse för Svenska kyrkans roll och uppdrag i samhället. Det är mycket viktigt att du delar de grundläggande värderingar, grundade i den kristna tron som präglar vår verksamhet.
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, god IT-kompetens samt B-körkort och tillgång till bil.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är trygg i din kompetens och i ledarrollen i både förändringsledning och mer förvaltande arbete. Du arbetar bra med andra människor och är stödjande och tydlig i ditt ledarskap, vilket i kombination med din uthållighet och din förmåga att strukturera och driva arbetet framåt resulterar i att du får andra med dig och att du i tid och med kvalitet bidrar till värdeskapande resultat, såväl för organisationen som för de vi är till för.
Övrig information
Placering är Västerås.
Tjänsten är en tillsvidareställning med 100% tjänstgöringsgrad.
I den här rekryteringen samarbetar med Jefferson Wells rekrytering, del av ManpowerGroup. Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt och senast den 26 mars 2026.
I den här rekryteringen arbetar vi med arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Ansvarig rekryteringskonsult Ulrika Matsson svarar gärna på dina frågor. Maila eller sms:a Ulrika på ulrika.matsson@jeffersonwells.se
eller 070-699 74 95 så hör hon av sig till dig.
För frågor till facklig kontaktperson, är du välkommen att kontakta Jimmy Sjögren, Vision på jimmy.sjogren@fv.vision.se
eller 076-14 77 815.
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 75 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater, dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar som grundar sig på den kristna tron.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
Vill du bli en av oss?
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
