HR-chef till ALT Hiss
ALT Hiss AB / Ekonomichefsjobb / Alvesta Visa alla ekonomichefsjobb i Alvesta
2025-09-26
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ALT Hiss AB i Alvesta
, Gislaved
, Hässleholm
, Kristianstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
ALT Hiss - en arbetsplats som lyfter Sverige
I över två decennier har ALT Hiss byggt en stark position som en komplett och rikstäckande leverantör av hissar och rulltrappor. Oavsett höjd eller last hittar vi lösningarna som gör vardagen enklare - alltid med kvalitet, säkerhet och design i fokus. Som svenskt, fristående och ägarlett företag har vi friheten att tänka långsiktigt och kundnära. Det gör oss också unika: vi är det enda hissföretaget i Sverige som både konstruerar och tillverkar våra egna hissar - från idé till färdig produkt.Hos oss får du vara en del av ett företag som kombinerar innovation med genuint hantverk och där varje medarbetare bidrar till att höja både människor och byggnader till nya nivåer.
Om rollen
Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för HR-arbetet och arbetar nära ledningen för att säkerställa att HR-strategier och -processer stödjer företagets mål. Vi söker dig som vill du vara med och forma och leda vårt HR-arbete på ALT Hiss. Du leder och utvecklar HR-arbetet inom områden som kompetensförsörjning, arbetsmiljö, ledarskap och organisationsutveckling. Du ansvarar både för det strategiska och operativa arbetet och är ett viktigt stöd för både chefer och medarbetare i personalfrågor. Är du HR-chef idag eller redo att ta nästa steg i karriären - Välkommen med din ansökan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla och implementera HR-strategier i linje med företagets övergripande mål
• Övergripande ansvar för att HR-processerna är hållbara och effektiva
• Stötta och coacha chefer i HR-relaterade frågor
• Driva arbetsmiljöarbetet och kompetensutveckling
• Ansvara för arbetsrätt, förhandlingar och samverkan med fackliga parter och arbetsgivarorganisationer
• Mäta, identifiera, följa upp och driva förbättring med HR-relaterade nyckeltal
• Ingår i ledningsgruppenPubliceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
• Har en akademisk examen inom HR, personalvetenskap eller motsvarande
• Har erfarenhet av brett HR-arbete
• Har förmåga att tänka strategiskt men trivs också med det operativa arbetet
• Är en god kommunikatör med ett coachande förhållningssätt
• Förmåga att bygga förtroendefulla relationer med chefer och medarbetare.
• För att lyckas i rollen är du en ödmjuk person och en relationsbyggare som skapar tillit och gemenskap
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats i ett expansivt företag med ett öppet och positivt klimat där du som medarbetare har stor frihet under ansvar. Möjlighet att påverka och utveckla både HR-området och hela organisationen. Du kommer att ha kollegor i världsklass, bra villkor och stor möjlighet att utvecklas med företaget.Så ansöker du
Om du har frågor om tjänsten kontakta VD Daniel Josefsson på 0472-390733, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag där personalen är en av våra största tillgångar! Urval sker löpande så det är viktigt att du skickar in din ansökan så fort som möjligt. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alt Hiss AB
(org.nr 556489-1835), http://www.althiss.se
Ilabäcksvägen 6 (visa karta
)
342 32 ALVESTA Jobbnummer
9529144