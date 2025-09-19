HR-ansvarig till bARK Production

HR-ansvarig till bARK Production
Vill du driva och utveckla HR-arbetet i ett växande företag med stark framtidstro? Hos bARK Production får du en varierande och operativ roll där du verkar för en attraktiv arbetsplats och gott ledarskap, i en verksamhet som bidrar till en mer hållbar framtid. Här får du möjligheten att självständigt driva HR-arbetet, ta stort eget ansvar och samtidigt vara en del av en familjär organisation med stark entreprenörsanda.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som HR-ansvarig blir du en nyckelperson i företagets resa framåt. Rollen är bred och operativ, nära verksamheten och i tätt samarbete med cheferna, där din kompetens inom HR kommer att vara efterfrågad och betydelsefull.
I tjänsten ingår även ansvar för kontoret och i viss mån fastigheten som vi finns i. Det innebär bla att du ansvarar för vårt passersystem, kontorsservice och vissa inköp.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Driva och följa upp HR-arbetet i verksamheten utifrån koncernens processer och riktlinjer.
Stötta och coacha chefer och produktionsledare i personalärenden och ledarskapsutmaningar.
Vara kontaktperson för outsourcad lönehantering.
I samarbete med berörda chefer planera bemanningen i verksamheten.
Ansvara för och driva rekryteringsprocesser.
Ansvara för facklig samverkan och MBL-förhandlingar.
Ingå i koncernens HR-avdelning och delta i det strategiskt HR-arbetet. Rollen rapporterar till Platschef i Hultsfred och har "streckad linje" till HR-chef i Stockholm.
Ansvara för att kontoret har rätt utrustning, vara kontaktperson för lokalfrågor, sköta personalaktiviteter och hålla kontakt med omkostnadsleverantörer. Ansvara för personalmöten och viss administration ingår också i rollen. Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande HR-roll och som trivs i en bred, operativ roll nära verksamhetens chefer och medarbetare. För att trivas här behöver du vara prestigelös, strukturerad, lösningsorienterad och orädd. Du behöver ha god kunskap i arbetsrätt och erfarenhet av fackliga förhandlingar, framför allt inom kollektivsidan.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Några års erfarenhet från en liknande roll, gärna inom bygg, industri eller tillverkning. Alternativt stor praktisk erfarenhet från en ledande roll med personalansvar i motsvarande branscher.
Utbildning i arbetsrätt.
Eftergymnasial utbildning inom HR-område är meriterande
Kunskap om system och intresse för att utveckla HR-system som fungerar i verksamheten.
God kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende hos dem du samarbetar med.
Gott ordningssinne och en vilja att ta itu med det som behöver göras, såväl inom HR-området som praktiskt på kontoret och externt.
Övrig information
• Placeringsort: Hultsfred
• Start: Enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidareanställning
• Arbetstid: Heltid eller deltid
• Lön: Individuell lönesättning
Har du frågor angående tjänsten så kontakta Helena Eriksson, HR-chef på Fasadglas, på telefon 070 570 89 65.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna redan idag!
Om bARK Production AB
bARK Production är ett företag i framkant inom fasadlösningar med siktet inställt även på den europeiska marknaden. Vår styrka ligger i att kombinera traditionellt hantverk med industriell produktion, där vi hela tiden arbetar för att höja kvaliteten och skapa hållbara lösningar. Vi ersätter fossila material och utvecklar produkter som bidrar till en mer klimatsmart byggbransch. Hos oss blir du en del av en entreprenöriell och familjär organisation där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat. bARK Production AB ingår i Fasadglas Bäcklin AB.
Läs gärna mer på www.fasadglas.se
