HR-ansvarig Malå Såg
Cesab Rekrytering AB / Ekonomichefsjobb / Malå Visa alla ekonomichefsjobb i Malå
2026-01-28
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cesab Rekrytering AB i Malå
, Lycksele
, Skellefteå
, Älvsbyn
, Piteå
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Som vår HR-chef ansvarar du för att leda och samordna HR-arbetet i Sverige, säkerställa efterlevnad av svensk arbetsrätt och ge våra lokala team professionellt och praktiskt HR-stöd. Du arbetar nära chefer, medarbetare och externa samarbetspartners för att säkerställa smidiga HR-processer och en positiv medarbetarupplevelse genom hela anställningscykeln.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda rekryterings- och urvalsprocessen för lokala tjänster, från annonsering till kontraktsskrivning
Säkerställa efterlevnad av svensk arbetsrätt (LAS, MBL, AML), kollektivavtal och interna policys
Administrera anställningsavtal, personalakter och personuppgifter enligt GDPR
Ansvara för onboarding och offboarding för att säkerställa smidiga övergångar för nya och avslutande medarbetare
Hantera löneprocesser i samarbete med interna eller externa löneleverantörer
Sköta tidrapportering, ledighetsadministration och sjukfrånvaroprocesser, inklusive rapportering till svenska myndigheter
Stödja chefer och medarbetare i HR-frågor, arbetsrätt, prestation och konflikthantering
Samarbeta med skyddsombud och företagshälsovård i arbetsmiljöfrågor
Utveckla och uppdatera HR-rutiner, policys och personalhandbok
Samordna årliga utvecklingssamtal och uppdatera befattningsbeskrivningar
Identifiera utbildningsbehov och organisera lärande- och utvecklingsinsatser
Följa upp HR-nyckeltal såsom personalomsättning, rekryteringstid, frånvaro och personalkostnadsstruktur
Leda HR-relaterade projekt och bidra till digitalisering och förbättringsinitiativ
Upprätthålla goda relationer med svenska myndigheter och externa HR-leverantörer
Kvalifikationer & erfarenhet
Flera års erfarenhet av HR-arbete, gärna i rollen som HR-chef, HR Business Partner eller HR-generalist i Sverige
God kunskap om svensk arbetsrätt och HR-praxis
Erfarenhet av rekrytering, lönekoordinering och medarbetarrelationer
Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende hos chefer och medarbetare
Stark organisatorisk förmåga, noggrannhet och proaktiv problemlösningsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva förbättringar
Flytande svenska och engelska; ytterligare språk är meriterande (särskilt tyska) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131561-1812198". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cesab Rekrytering AB
(org.nr 556255-4179), https://cesab.teamtailor.com
Setra Malå (visa karta
)
939 32 MALÅ Arbetsplats
Cesab Jobbnummer
9709839