HR-ansvarig Malå Såg

Cesab Rekrytering AB / Ekonomichefsjobb / Malå
2026-01-28


Rollbeskrivning
Som vår HR-chef ansvarar du för att leda och samordna HR-arbetet i Sverige, säkerställa efterlevnad av svensk arbetsrätt och ge våra lokala team professionellt och praktiskt HR-stöd. Du arbetar nära chefer, medarbetare och externa samarbetspartners för att säkerställa smidiga HR-processer och en positiv medarbetarupplevelse genom hela anställningscykeln.
Huvudsakliga ansvarsområden

Leda rekryterings- och urvalsprocessen för lokala tjänster, från annonsering till kontraktsskrivning

Säkerställa efterlevnad av svensk arbetsrätt (LAS, MBL, AML), kollektivavtal och interna policys

Administrera anställningsavtal, personalakter och personuppgifter enligt GDPR

Ansvara för onboarding och offboarding för att säkerställa smidiga övergångar för nya och avslutande medarbetare

Hantera löneprocesser i samarbete med interna eller externa löneleverantörer

Sköta tidrapportering, ledighetsadministration och sjukfrånvaroprocesser, inklusive rapportering till svenska myndigheter

Stödja chefer och medarbetare i HR-frågor, arbetsrätt, prestation och konflikthantering

Samarbeta med skyddsombud och företagshälsovård i arbetsmiljöfrågor

Utveckla och uppdatera HR-rutiner, policys och personalhandbok

Samordna årliga utvecklingssamtal och uppdatera befattningsbeskrivningar

Identifiera utbildningsbehov och organisera lärande- och utvecklingsinsatser

Följa upp HR-nyckeltal såsom personalomsättning, rekryteringstid, frånvaro och personalkostnadsstruktur

Leda HR-relaterade projekt och bidra till digitalisering och förbättringsinitiativ

Upprätthålla goda relationer med svenska myndigheter och externa HR-leverantörer

Kvalifikationer & erfarenhet

Flera års erfarenhet av HR-arbete, gärna i rollen som HR-chef, HR Business Partner eller HR-generalist i Sverige

God kunskap om svensk arbetsrätt och HR-praxis

Erfarenhet av rekrytering, lönekoordinering och medarbetarrelationer

Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende hos chefer och medarbetare

Stark organisatorisk förmåga, noggrannhet och proaktiv problemlösningsförmåga

Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och driva förbättringar

Flytande svenska och engelska; ytterligare språk är meriterande (särskilt tyska)

Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Cesab Rekrytering AB (org.nr 556255-4179), https://cesab.teamtailor.com
Setra Malå (visa karta)
939 32  MALÅ

Arbetsplats
Cesab

