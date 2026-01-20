HR-administratör till Statlig myndighet (omgående)
Vi söker omgående en HR-administratör, alternativt en löne-administratör till en statlig myndighet i Stockholm. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag, sista dagen är torsdag 22/1.
Tjänsten kan komma att omfatta följande arbetsuppgifter:
• Löpande personaladministration
• Handläggning av anställningsärenden
• Medverka vid rekrytering och urval av personal (exempelvis referenstagning)
• Schemaläggning
• Uppdatering av information till personal på exempelvis intranät.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR administratör, alternativt löneadministratör är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och beräknas under vårterminen 2026.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som HR-administratör
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• Kännedom om lagar och förordningar på området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av Primula
• Erfarenhet av Public 360
• Statlig erfarenhet
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2026-01-22, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystroem@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
