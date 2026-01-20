HR-administratör till Statlig myndighet (omgående)

Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-20


Publiceringsdatum
2026-01-20

Om tjänsten
Vi söker omgående en HR-administratör, alternativt en löne-administratör till en statlig myndighet i Stockholm. Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag, sista dagen är torsdag 22/1.

Tjänsten kan komma att omfatta följande arbetsuppgifter:
• Löpande personaladministration
• Handläggning av anställningsärenden
• Medverka vid rekrytering och urval av personal (exempelvis referenstagning)
• Schemaläggning
• Uppdatering av information till personal på exempelvis intranät.

Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR administratör, alternativt löneadministratör är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och beräknas under vårterminen 2026.

Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning

• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som HR-administratör

• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt

• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)

• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)

• Kännedom om lagar och förordningar på området

• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.

Meriterande:
• Erfarenhet av Primula

• Erfarenhet av Public 360

• Statlig erfarenhet

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag är 2026-01-22, urval sker löpande.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystroem@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström

Jobbnummer
9694037

