HR-administratör till Personalenheten, deltid
2026-04-20
Personalenheten är en del av kommunkontorets centrala funktioner som jobbar för att ge stöd och service till kommunens verksamheter. Hos oss blir du en del av ett litet och engagerat HR-gäng som består av tre HR-partners, en HR-administratör och en personalchef. Vi sitter tillsammans i ett charmigt trähus beläget i centrala Trosa och delar vårt plan med ekonomienheten. Här blir du en del av en enhet med tätt samarbete och stort förtroende för varandras kompetenser som tillsammans stöttar ett femtiotal chefer och cirka 900 medarbetare inom kommunens olika verksamheter.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM HR-ADMINISTRATÖR?
Gillar du att få vardagen att fungera, skapa struktur och se till att allt hänger ihop - samtidigt som du vill utveckla smartare arbetssätt? Är du dessutom intresserad av ett flexibelt halvtidsjobb? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker en HR-administratör som bidrar till stabilitet och kvalitet i vårt dagliga arbete. Rollen kombinerar återkommande operativa administrativa uppgifter med fokus på att kontinuerligt förbättra och utveckla våra administrativa arbetssätt. Du stöttar kollegor, hanterar detaljer och ser till att våra processer fungerar smidigt, samtidigt som du identifierar förbättringsmöjligheter och aktivt driver utvecklingen, både självständigt och tillsammans med andra.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Löpande administration och stöd till kollegor
Besvara inkommande frågor via mejl och telefon
Hantering, sortering och arkivering av personalhandlingar
Sakgranskning av fakturor
Viss pensionsadministration, hantering av ersättningar samt kontakt med lönekontor
Arbete med uppgifter kopplade till personuppgiftsbehandling
Identifiera förbättringsområden och bidra till att utveckla våra administrativa arbetssätt
Tjänsten är på 50 % och erbjuder hög flexibilitet i hur arbetstiden förläggs.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som trivs i en administrativ roll där du skapar struktur, håller ihop detaljer och ser till att arbetet fungerar smidigt. Samtidigt har du ett driv att förbättra arbetssätt och göra saker enklare och smartare.
Du har erfarenhet av administrativt arbete och är van att hantera frågor via mejl och telefon. Du har gymnasial utbildning, god systemvana och arbetar obehindrat i Officepaketet. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift. Erfarenhet från offentlig verksamhet eller HR-/löneadministration är meriterande.
Som person är du noggrann, strukturerad och samtidigt flexibel. Du är nyfiken, lösningsorienterad, har lätt för att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap. Du bidrar till ett effektivt och hållbart arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd i Trosa kommun erbjuder vi bland annat:
Flexibla arbetstider
Förmånliga semestervillkor
Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter via Sunt Liv
Förstärkt tjänstepension som ger dig mer
Trygga villkor med kollektivavtal och försäkringar
Introduktionsdag för alla nyanställda
Läs mer om våra förmåner i broschyren om vårt https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Deltid, 50 %
Tillträde: Augusti 2026, eller enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122993".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Trosa kommun
619 80 TROSA
Mia Kehrer mia.kehrer@trosa.se
