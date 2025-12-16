HR-administratör till kund i Uppsala
Har du arbetat inom HR och arbetsmiljöarbete och söker ett uppdrag med start efter årsskiftet? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan! Om uppdraget
Vi söker en HR-administratör för ett uppdrag som startar 12 januari och som pågår tills årsskiftet 2026/2027. Tjänsten är på heltid 100% och du arbetar under kontorstider vid kundens kontor i centrala Uppsala, det finns möjlighet till visst distansarbete.
Dina arbetsuppgifter
Som HR-administratör arbetar man med administrativa och samordnande uppgifter inom HR-området. En del av rollen omfattar arbetsmiljöarbete, där du ansvarar för att planera, följa upp och dokumentera insatser kopplade till arbetsmiljön. Skyddsronder genomförs regelbundet och där har du en stödjande och administrativ roll i processen. Arbetet syftar till att säkerställa en trygg, säker och välfungerande arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och interna riktlinjer.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Tidigare arbetat som HR-administratör eller liknande
Erfarenhet av arbete inom arbetsmiljö
Goda kunskaper kring Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS)
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Meriterande
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 9 januari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson elvira.henningsson@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076 013 22 00
