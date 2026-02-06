HR Strateg till Telge
Vi söker dig som har erfarenhet av HR frågor och vill vara med och bidra i ett HR-team präglat av hög kompetens, samarbetsförmåga och en stark teamanda! Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Telges vision är utmana genom att förena affärer och samhällsnytta. HR arbetar med övergripande strategiska och operativa HR-frågor. Telge arbetar för en god personalpolitik för att attrahera, behålla och utveckla koncernens medarbetare. Övergripande, gemensamma mål för HR är att utveckla koncernens HR-strategier samt att tillhandahålla ett professionellt HR-stöd åt koncernens dotterbolag. Fokus de närmsta åren är utvecklingen av Telges arbetsgivarvarumärke, arbetsmiljö, ledarskapsutveckling, kultur och kompetensförsörjning.
I rollen som HR strateg rapporterar du till HR Direktör och samarbetar inom HR-staben mot HR:s koncerngemensamma mål. HR strateg är utsedd att ansvara för HR frågorna i ett eller flera av koncernens bolag. Har strategiskt såväl som operativt ansvar för att koncernens HR strategier, riktlinjer och verktyg genomsyrar utsedda bolags personalarbete. Deltar i affärsplane- och ledningsgruppsarbete i respektive bolag och arbetar konsultativt och behovsanpassat med chefsstöd i samtliga HR-frågor.
Befogenheter:
• Självständigt planera det dagliga arbetet med kunder och partners
• Självständigt driva personalärenden tillsammans med ansvarig chef
• Självständigt driva projekt/ utredningar inom HR området
• Självständigt driva löneöversynen i samverkan med ansvarig för lönebildning på HR och aktuellt bolags VD
• Medverka vid upphandlingar och projekt
• Arbetsgivarrepresentant
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work mellan 15 mars - 31 augusti, kan finnas möjlighet till förlängning.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Rollen som HR Strateg innebär att ge kvalificerat HR-stöd till Telges bolag, driva strategiska HR-initiativ och säkerställa compliance inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
• Ge chefsstöd i arbetsgivarfrågor som arbetsrätt, kollektivavtal och facklig samverkan enligt MBL.
• Stödja bolagen i årsarbetsplanearbetet gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetshälsa och rehabilitering.
• Kvalitetssäkra personaladministration och hantering av personuppgifter enligt GDPR.
• Rapportera och analysera personalnyckeltal samt initiera åtgärder utifrån status.
• Ge chefsstöd inom employer branding, rekrytering, kompetensförsörjning och ledar- och medarbetarutveckling.
• Driva, utveckla och kvalitetssäkra strategiska frågor inom arbetsmiljö och rekrytering.
• Aktivt delta i LEAN-arbete, digitalisering och andra ständiga förbättringar av verksamheten.
VI SÖKER DIG SOM
• Akademisk examen inom HR eller motsvarande.
• Flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
• Van systemanvändare med ett digitalt mindset för effektiva processer.
• Förmåga att arbeta konsultativt mot chefer och ledning, bygga förtroende och våga utmana.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom arbetsmiljöområdet.
• Erfarenhet inom rekrytering.
• Erfarenhet av att utveckla processer och använda statistik/data i beslutsfattande.
För att lyckas i rollen är du: Förtroendeingivande, ansvarstagande, kommunikativ, lösningsorienterad , god integritet,
affärsorienterad och konsultativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
