HR Recruiter till Lund
2026-03-05
För vår kunds räkning söker vi just nu en HR Recruiter till en kund i Lund. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-03-23 och pågå till och med 2026-09-30, med möjlighet till förlängning om 6 månader.
Om uppdraget Vår kund söker dig som verkligen brinner för rekrytering och vill ta ett helhetsansvar för rekryteringsprocesser från start till mål. I rollen får du en koordinerande och drivande funktion där du säkerställer kvalitet, effektivitet och regelefterlevnad i samtliga rekryteringar du ansvarar för.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta en ledande och koordinerande roll samt ha övergripande ansvar för tilldelade rekryteringar
Driva och genomföra hela rekryteringsprocessen från behovsanalys, annonsering och urval till intervjuer och onboarding
Säkerställa hög servicenivå i samtliga operativa och administrativa moment
Stötta och coacha rekryterande chefer genom hela processen
Arbeta med och vidareutveckla arbetssätt, riktlinjer och processer inom rekryteringsområdet
Säkerställa efterlevnad av interna policies och guidelines
Du blir en viktig del av HR funktionen och arbetar nära verksamheten i en roll med stort eget ansvar.
Övrigt: Start: 2026-03-23 Slut: 2026-09-30 Omfattning: 100% Placering: Lund Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Akademisk utbildning inom HR eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av arbete som rekryterare
Van att arbeta operativt med hela rekryteringsprocessen
Flytande i tal och skrift i både svenska och engelska. Van att arbeta på engelska i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av arbete i en bred HR roll, exempelvis som HR Generalist
Erfarenhet av mobility frågor
Erfarenhet av arbete i system såsom Talentech ReachMee eller liknande rekryteringssystem
Önskade personliga egenskaper:
Du är strukturerad och har förmåga att hålla ihop flera parallella processer samtidigt. Du trivs i en rådgivande roll och bygger förtroende hos chefer och kandidater. Vidare är du lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för att skapa professionella och kvalitativa kandidatupplevelser. Du har också mycket god kommunikativ förmåga, är självgående och arbetar proaktivt.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV på engelska samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden.
