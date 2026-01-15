HR partner till Södertälje sjukhus
2026-01-15
Hos oss får du arbeta med något som är viktigt på riktigt.
Vi är det lagom stora akutsjukhuset med det stora hjärtat, och vi är en del av Region Stockholm. Vill du vara med på sjukhusets utvecklingsresa och även själv få utvecklas, då är det här arbetet för dig.
HR-enheten på Södertälje sjukhus har en viktig roll i att stötta sjukhusets chefer och verksamheter. HR partners arbetar brett över hela sjukhuset och kombinerar rollen med ett fokusområde inom HR. Genom ett nära samarbete med verksamheterna får vi en god förståelse för deras behov och kan bidra till att skapa en stark och attraktiv arbetsplats.
Vi är ett sammansvetsat HR-team som värdesätter samarbete, engagemang och nyfikenhet. Vi delar gärna med oss av kunskap och har ett öppet arbetsklimat. Dessutom samarbetar vi mycket med andra HR-funktioner inom Region Stockholm, vilket ger oss möjlighet att hjälpas åt och utbyta erfarenheter.
HR partner på Södertälje sjukhus:
Som HR partner hos oss får du en varierad roll där du arbetar såväl operativt som strategiskt. Ditt huvudsakliga fokus kommer att ligga på kompetensförsörjning, men du kommer även att bidra inom övriga HR relaterade områden som ett nära stöd till sjukhusets chefer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge konsultativt stöd i HR-relaterade frågor.
Delta i och leda olika HR-relaterade projekt och utvecklingsinitiativ.
Delta i regiongemensamma projekt för att effektivisera och samordna kompetensplanering och utvecklingsinsatser.
Delta i implementering, utbildning och utveckling av regionens nya läroplattform.
Arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Dina personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen ser vi att du har en utpräglad samarbetsförmåga och har lätt för att skapa goda relationer med både chefer, medarbetare och kollegor. Du är strukturerad och välorganiserad, vilket gör att du kan hantera flera parallella uppgifter på ett effektivt sätt. Samtidigt är du flexibel och har förmågan att anpassa dig till nya situationer och prioritera om vid behov. Du tar initiativ, arbetar proaktivt och är trygg i att fatta beslut.
Akademisk utbildning inom personal, HR eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet av brett HR-arbete.
Erfarenhet av att ha arbetat med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Meriterande:
Arbete inom offentlig verksamhet och/eller inom hälso- och sjukvård.
Implementering av läroplattform
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.
Det här säger medarbetare om att jobba som HR partner på Södertälje sjukhus:
Jag trivs eftersom rollen kombinerar både strategiskt och operativt arbete, vilket gör varje dag varierad och meningsfull. Att få vara ett stöd för chefer i deras HR-frågor och samtidigt bidra till utveckling av verksamheten ger energi och motivation. Jag uppskattar att ha många kontaktytor och nära samarbeten, det skapar en dynamisk arbetsmiljö där relationer och kommunikation är centrala.
Att arbeta på Södertälje sjukhus, som är en samhällsviktig funktion, gör uppdraget ännu mer betydelsefullt. Det handlar inte bara om HR-processer, utan om att bidra till att vården fungerar. Dessutom är HR-teamet här fantastiskt; engagerat, stöttande och alltid redo att hjälpa varandra!
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1400 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
