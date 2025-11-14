HR Partner inom rekrytering till Lund
2025-11-14
För vår kunds räkning söker vi just nu en erfaren HR Partner med inriktning rekrytering till ett tidsbegränsat uppdrag. Uppdraget är på deltid och förväntas starta 2026-02-01 och pågå till och med 2026-05-31.
Om uppdraget Vår kund behöver förstärkning inom HR under en period då rekrytering av ungdomar till ett större samhällsnyttigt projekt pågår. Projektet syftar till att ge unga hyresgäster arbetslivserfarenhet, möjlighet att bidra till sitt närområde och ökad delaktighet i utvecklingen av bostadsområdena. Arbetet bidrar till trivsel, trygghet och goda levnadsmiljöer och är en viktig del av kundens långsiktiga hållbarhetsarbete.
Du kommer att arbeta i HR avdelningen, som består av en HR chef, ytterligare en HR Business Partner med ansvar för kompetensutveckling och rekrytering, två medarbetare inom lön och en ledningskoordinator. Rollen rapporterar till HR chefen.
Exempel på arbetsuppgifter
Du ansvarar för kompetensförsörjningen inom ramen för ARUBA (Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla) och arbetar aktivt med att initiera, driva, implementera och kommunicera HR arbetet. Det omfattar bland annat:
• Rekrytering av ungdomsjobbare med stöd av övriga HR funktioner · Kommunikation kopplad till arbetsgivarmärket tillsammans med kommunikationsenheten · Projekt och uppgifter som tilldelas av HR chef · Introduktion av ungdomsjobbare inför varje säsong · Att representera HR internt och företräda kunden externt i HR relaterade frågor Övrigt: Start: 2026-02-01 Slut: 2026-05-31 Omfattning: 50% Placering: Lund Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Högskoleexamen inom personal och arbetsliv
Minst tre års arbetslivserfarenhet av generellt HR arbete och arbete med chefsstöd
Erfarenhet av generellt HR arbete, med inslag av både operativa och strategiska arbetsområden
Erfarenhet av rekryteringssystem och andra digitala system samt möjlighet att lära sig/förstå arbete i olika digitala system
Erfarenhet av volymrekrytering
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Arbetat i liknande projekt tidigare
Arbetat i kommunal verksamhet
Önskade personliga egenskaper:
Du är en person som tar ansvar och driver arbetet framåt med engagemang och initiativkraft. Du trivs med att hitta lösningar, tänka nytt och bidra till utveckling. I ditt arbete skapar du struktur, prioriterar effektivt och håller tidsramar. Du har lätt för att bygga relationer, kommunicerar tydligt och agerar med omtanke och respekt. Ditt arbetssätt präglas av långsiktighet, professionalism och en vilja att både utvecklas själv och stötta andra. Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Vanessa Tummings vanessa.tummings@devotum.se 072-897 82 65 Jobbnummer
9606271