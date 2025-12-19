HR Manager
Nammo-koncernen har ca 4.500 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 630 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
HR Manager med strategiskt genomslag -en nyckelspelare i vår fortsatta utvecklingNammos verksamheter i Sverige växer kraftigt. Därför utökar vi nu vår HR organisation med ytterligare en HR resurs med placering i Lindesberg. Hos oss får du chansen att tillhöra ett unikt och framgångsrikt företag som bidrar till nationers och individers säkerhet. Här får du ett stort ansvar och dina möjligheter att påverka och utvecklas är goda, både professionellt och personligt.
Om rollen
Rollen som HR Manager kombinerar såväl ett operativt som ett strategiskt ansvar. För dig som vill arbeta brett kan vi erbjuda ett självständigt och stimulerande arbete där ditt fokus kommer ligga inom affärsområdet LCS (Large Caliber Systems) men med tyngdpunkt i Lindesberg när det kommer till operativa frågor. Utöver att stötta och stärka cheferna på siten i operativa HR-ärenden får du även möjlighet att bidra strategiskt i både den lokala ledningsgruppen och affärsområdet LCS Sveriges ledningsgrupp.
Ditt operativa ansvar omfattar bland annat att:
Kvalitetssäkra och driva det operativa HR-arbetet
Samordna och supportera/driva HR-arbetet: rekrytering, utbildningsinsatser, HR-kommunikation, rehab etc.
Arbeta med arbetsrättsliga och kollektivavtalsfrågor
Ditt strategiska ansvar betyder även bland annat att:
Bidra med och koordinera HR-initiativ inom affärsområde LCS i Sverige
Delta i Sverigeövergripande och globala projekt
Sätta taktiska planer och KPI:er samt uppföljning inom ansvarsområdet
Aktivt medverka i förändrings- och förbättringsprocesser
Identifiera och säkra nyckelkompetenser inom affärsområdet
Som HR Manager är du en del av den gemensamma HR-organisationen för Nammo Sweden där du bidrar i företagsövergripande HR-projekt samt stöttar dina kollegor på övriga siter. Du rapporterar till HR Director Nammo Sweden AB., och har en streckad rapportering till VP för affärsområdet i Sverige.
Vår kandidat
För att trivas och lyckas i rollen hos oss motiveras du av komplexiteten i en mångfacetterad roll som kombinerar både strategiska och operativa inslag. Du vågar vara kravställande men är samtidigt lyhörd och samarbetsorienterad samt har lätt för att skapa långsiktiga relationer. Vidare har du en god kommunikativ förmåga, såväl skriftlig som muntlig. Du är självständig och har ett starkt eget driv kombinerat med eftertänksamhet, noggrannhet och uthållighet. Dessutom är du en professionell person som inger förtroende och har välgrundade och tydliga värderingar. Du bör också ha:
Relevant akademisk utbildning inom HR
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, helst från tillverkningsindustri
Erfarenhet av att arbeta med chefsstöd
Erfarenhet av strategisk HR-roll är meriterande
God kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö och facklig samverkan
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
I den här rekryteringen samarbetar vi med Consensus. För mer information är du välkommen att kontakta Nathalie Tyresgård 073-221 98 43 eller Lena Ottaway 070-547 36 00. Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu
så snart som möjligt men 18 januari.
