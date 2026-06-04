Butikssäljare extra och sommarjobb
Zilo AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-06-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zilo AB i Helsingborg Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker nu en glad, serviceinriktad och ansvarstagande butikssäljare som vill arbeta extra vid sidan av studierna.
Ca 10 timmar per vecka.
Arbetstid främst vardagar kl.12.00–18.00 (två dagar i veckan).
Möjlighet till arbete vissa lördagar.
Fler timmar vid behov samt under sommar- och semesterperioder.
Vi söker dig som
Planerar att studera i Helsingborg under de kommande åren.
Är social, positiv och tycker om att möta människor.
Är ansvarsfull, punktlig och kan arbeta självständigt.
Har ett intresse för mode, butik eller försäljning (erfarenhet är meriterande men inget krav).Dina arbetsuppgifter
Kundservice och försäljning.
Påfyllning och exponering av varor.
Kassaarbete.
Enklare arbete med webborder och sociala medier kan förekomma.
Vi erbjuder
Ett varierande och roligt extrajobb i en personlig butiksmiljö.
Möjlighet att utvecklas och få mer ansvar över tid.
Flexibilitet som fungerar bra tillsammans med studier.Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv samt CV och berätta gärna vilket program du ska läsa och hur länge du planerar att studera i Helsingborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Mejla eller kom in med din ansökan till butiken
E-post: info@butikzilo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare zilo AB
(org.nr 556750-6281), https://butikzilo.se/
Nedre Långvinkelsgatan 5 BV (visa karta
)
252 20 HELSINGBORG Arbetsplats
Zilo AB Jobbnummer
9948745