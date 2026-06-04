CE-chaufför natt Eskilstuna
Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Eskilstuna Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna
2026-06-04
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Välkommen att söka tjänsten som CE-chaufför till vår avdelning i Eskilstuna.
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 115 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.
Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför. Arbetstiderna är förlagda på natten. Initialt handlar det om heltid under sommaren, därefter övergå till aningen deltid eller extra.
Körningarna är antingen terminal till terminal eller spetsbyten. Vi kör med växelflaksbilar med dolly och trailer. Vi har en modern vagnpark!
Start ca 16:00-17:00 och hela vägen fram tills 05:00 på morgonen.
Krav för tjänsten är: CE, YKB samt digitalt förarkort.
ADR är meriterande!
Lön enligt kollektivavtal.
Märk gärna ansökan med Eskilstuna.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: jobb.stockholm@sundsvalls-express.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag
(org.nr 556236-8729) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Eskilstuna Jobbnummer
9948746