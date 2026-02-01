HR koordinator 100%
Södertälje pastorat / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2026-02-01
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje pastorat i Södertälje
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Om Södertälje pastorat och Svenska kyrkan
Södertälje pastorat är en del av Svenska kyrkan och består av Södertälje, Östertälje och Enhörna församlingar, kyrkogårdsförvaltning samt ett kansli.
Tillsammans arbetar vi för att vara en närvarande kyrka i människors vardag - i glädje och sorg, i tro och tvivel. Vårt uppdrag är att möta människor med omtanke, respekt och engagemang, och att bidra till ett hållbart samhälle där både människor och miljö får växa.
Pastoratets kansli är en viktig stödfunktion för hela vår verksamhet. Här finns ett antal medarbetare som arbetar med medlemsservice och bokning, ekonomi/inköp, kommunikation, personalfrågor, IT/telefoni, och fastigheter. Vårt uppdrag är att ge stöd till medlemmar, förtroendevalda, församlingar och förvaltning, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Alla medarbetare vid kansliet arbetar även i olika former i en Servicebyrå där vi ger stöd till andra församlingar inom Svenska kyrkan. Nu vill vi stärka vårt kansli med en HR koordinator.
Vi söker dig som vill utvecklas inom HR och arbeta nära både chefer och verksamhet. Som HR-koordinator får du en bred och lärorik tjänst där du ger stöd inom HR och lön. Du hanterar personalrelaterade underlag med hög integritet, säkerställer kvalitet i administrativa processer och är en viktig kontakt i HR-frågor.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och har ett genuint intresse för HR och lönefrågor. Du trivs med administration, har lätt för att samarbeta och skapar förtroende i mötet med andra. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och bygga en stabil grund inom HR i en organisation där stöd, kvalitet och professionalism är viktiga värden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Löneadministration i samverkan med ledning och extern samarbetspartner.
- Stöd till chefer vid schemaändringar, underlag till lön och förmånshantering.
- Stödja HR-relaterade processer som exempelvis introduktion av medarbetare, intyg, anställningshandlingar och uppdatering av personalregister.
- Vara kontaktpunkt för medarbetare i enklare personalfrågor.
- Delta i utveckling av HR-processer och administrativa rutiner.
- Delta i arbetet med arbetsmiljö- och personalrutiner skapas, uppdateras och efterföljs.Publiceringsdatum2026-02-01Kvalifikationer
- Kandidatexamen inriktning HR eller motsvarande eftergymnasial utbildning/yrkeshögskola
- Några års erfarenhet av HR-arbete, inklusive arbete i HR-system och hantering av medarbetarprocesser.
- Tekniskt trygg med goda kunskaper i Microsoft 365, HR och lönesystem
- Hög integritet, noggrannhet och ansvarstagande
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
- God förståelse för dataskyddsförordning och hur det appliceras inom området
Meriterande
- Erfarenhet av arbete i Svenska kyrkan eller annan politiskt styrd eller ideell verksamhet
- Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och vi ser också att sökande delar Svenska kyrkans värderingar och är medlem.Övrig information
- Tjänsten är tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
- Utdrag ur belastningsregister kan förekomma.
- B körkort är ett krav
- Placering: Södertälje
- Omfattning: HeltidSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 februari via vårt rekryteringssystem Varbi. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi har gjort vårt ställningstagande gällande rekryteringsstöd och undanber oss därför kontakt från rekryteringsföretag, bemanningsföretag och annonssäljare. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Pastorat
(org.nr 252003-0707) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje pastorat Kontakt
Karin Minehed karin.minehed@svenskakyrkan.se 073-4025728 Jobbnummer
9715858