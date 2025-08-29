HR Businesspartner till Frösunda omsorg
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
NHC består av flera olika affärsområden och erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom områden så som äldreomsorg, förskolor, LSS samt personlig assistans på den svenska marknaden. NHC Sverige ingår i Norlandia Health & Care Group som är en norsk koncern. Denna tjänst är placerad på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Du kommer ingå i HR-teamet som leds av HR- och administrationschefen för NHC Sverige.
Om Frösunda Personlig Assistans
Frösunda Personlig Assistans är ett av landets ledande assistansbolag med 25 års erfarenhet inom branschen. Frösunda Personlig Assistans har ägts av de norska bröderna Roger och Kristian Adolfsen sedan 2018 och sedan januari 2023 ingår Frösunda i brödernas koncern Norlandia Health & Care Group (NHC). Bröderna har varit verksamma inom omsorg sedan 1997
I Frösunda Personlig Assistans finns möjligheten att utvecklas, anta nya utmaningar och varje dag få göra skillnad i människors liv.
Mer info om Frösunda Personlig Assistans och NHC kommer vid intervjutillfälleArbetsuppgifter
Har du en erfarenhet inom HR och specifikt kollektivavtalet Bransch G tillsammans med ett starkt personligt driv? Trivs du i miljöer där du får ta ansvar, driva utveckling och stötta andra? Vi söker nu en HRBP till Norlandia Health & Care Group med särskilt ansvar för affärsområdet Frösunda Personlig Assistans.
I din roll kommer du både att ha ett operativt ansvar, där du bland annat kommer stötta och coacha chefer, ansvara över förhandlingar samt utveckla policys och rutiner. Rollen innebär att störst fokus ligger på det operativa arbetet inom arbetsrättsområdet och inkluderar arbete med rådgivning, förhandlingar, lönerevisioner samt administrativt arbete. I rollen ingår också till viss del strategiskt arbete med HR processer, policies och rutiner.
I denna roll kommer du ha stöttning av HR kollegor inom bolaget men även arbeta en hel del självständigt och i nära samarbete med affärsområdeschef för Frösunda Personlig Assistans. Du kommer arbeta på plats på huvudkontoret på Kungsholmen med möjlighet till enstaka dagar på distans. Profil
Vi ser att du som söker har en relevant utbildning inom HR samt erfarenhet av verksamhetsnära arbete inom HR. Ett krav för tjänsten är god kunskap och erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal Bransch G och olika arbetstagarorganisationer, gärna inom vård & omsorg.
Du trivs i en roll där du får stötta och engagera chefer och även utmanas i olika situationer så som förhandlingar och rådgivning. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat inom personlig assistans så att du lätt kan sätta dig på dig verksamhetens glasögon.
Som person är du trygg i både dig själv och i rollen som HR-Business Partner där du är både strukturerad och lösningsorienterad. Du är inte rädd för att ta tag i eventuella problem och du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs att samarbeta i grupp.
Stämmer detta in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Denna tillsättning är i samarbete med Clockwork. Vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten och vi kommer att göra urval och påbörja intervjuer direkt efter sista ansökningsdag.
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Chefsrekryterare.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Jenny Löfgren jenny.lofgren@clwork.se Jobbnummer
9481747