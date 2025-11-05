HR Business Partner till Underwater Systems i Linköping
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du vara med och utveckla en organisation i teknikens framkant - där människor, kultur och ledarskap står i centrum? Hos Underwater Systems (UWS), en del av Saab, söker vi nu en HR Business Partner som vill bidra till att forma framtidens HR-arbete i en snabbväxande verksamhet.
Din roll
Som HR Business Partner hos oss får du en bred och utvecklande roll med stort fokus på produktionsorganisationen. Du blir en strategisk partner och kulturbärare - med uppdraget att bidra till lärande, engagemang och långsiktig hållbarhet i en organisation som växer.
Du arbetar nära våra chefer och stöttar i hela HR-livscykeln - från rekrytering och kompetensutveckling till arbetsrätt, ledarskap och organisationsutveckling.
I rollen ingår också att:
*
Leda och driva HR-aktiviteter enligt årshjulet
*
Analysera trender och data för att driva utveckling
*
Stärka vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens
*
Bidra till en inkluderande kultur med stolthet över det vi gör
*
Upprätthålla goda relationer med fackliga parter
*
Säkerställa arbetsmiljö och hälsa i linje med våra värderingar
Du blir en del av vårt HR-team i Linköping, som består av tre personer, och ingår också i det större Kockums HR-teamet med cirka 15 kollegor - ett nätverk som präglas av samarbete, delaktighet och vilja att utvecklas tillsammans.
Vi på affärsenheten Underwater Systems inom Kockums designar, utvecklar och bygger de häftigaste obemannade undervattenssystemen i världen. Alltid med målet att skydda människor, samhället (och hav). Vi är en ledande aktör inom området med en produktportfölj som sträcker sig från toppmoderna torpeder och militära samt kommersiella ROV:er till autonoma farkoster (och mer).Publiceringsdatum2025-11-05Profil
Vi söker dig som är trygg, engagerad och nyfiken - med erfarenhet av brett HR-arbete, gärna från industrin eller produktionsmiljö. Du trivs i en miljö där du får kombinera strategiskt tänkande med operativa insatser och skapa struktur i en verksamhet som utvecklas.
Vi tror att du har:
*
Akademisk utbildning inom HR eller liknande område
*
Minst tre års erfarenhet av brett HR-arbete
*
God kunskap inom arbetsrätt och vana att coacha chefer
*
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat med talang- och prestationshantering samt datadrivet HR-arbete.
Som person är du prestigelös, tydlig och samarbetsinriktad. Du har gott omdöme, hög integritet och trivs i en kultur där vi tar initiativ, samarbetar och hittar lösningar tillsammans.
Du rapporterar till HR-chefen. Rollen innebär visst resande mellan våra orter, och körkort är därför ett krav.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
