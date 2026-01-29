HR Business Partner
2026-01-29
Vi söker en erfaren och affärsnära HR Business Partner till en verksamhet i Helsingborg. Det här är en kvalificerad roll för dig som vill arbeta strategiskt och operativt med HR i nära samarbete med chefer och ledning.Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Som HR Business Partner har du ett helhetsansvar för HR-stödet inom delar av organisationen. Du arbetar konsultativt mot chefer och driver frågor inom bland annat arbetsrätt, kompetensförsörjning, förändringsarbete och ledarskapsutveckling. Rollen innebär både strategiskt arbete och operativt stöd i det dagliga HR-arbetet.Dina arbetsuppgifter
Vara ett kvalificerat stöd till chefer i HR-relaterade frågor
Arbeta med arbetsrätt, förhandlingar och fackliga kontakter
Driva och utveckla processer inom rekrytering, onboarding och kompetensutveckling
Stötta och coacha chefer i ledarskaps- och medarbetarfrågor
Arbeta med rehabilitering, arbetsmiljö och svårare personalärenden
Delta i och leda förändrings- och utvecklingsprojekt inom HR
Säkerställa att HR-processer följer lagar, avtal och interna riktlinjerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete
Mycket goda kunskaper i arbetsrätt och vana av fackliga förhandlingar
Erfarenhet av att arbeta nära chefer i en rådgivande roll
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God systemvana och erfarenhet av HR-system
Meriterande
Erfarenhet från större organisation eller komplex verksamhet
Erfarenhet av förändringsledning
Vana att arbeta datadrivet med HR-nyckeltal
Om dig
Du är trygg i din HR-kompetens och har ett professionellt och förtroendeingivande arbetssätt. Du kombinerar affärsförståelse med ett genuint intresse för människor och har förmåga att balansera verksamhetens behov med ett hållbart medarbetarperspektiv. Du är strukturerad, kommunikativ och van att arbeta självständigt.
Om anställningen
Placering: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
