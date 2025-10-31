HR Business Partner
2025-10-31
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Inför kommande års tillväxt och utveckling behöver vi bli fler även inom HR, och just nu söker vi fler HR Business Partners!
Om du söker något mer och vill ta steget att arbeta som HR Business Partner i ett företag med ett viktigt syfte, då är det här möjlighet för dig!
Du kommer ingå i Saabs affärsområde Dynamics HR-team och rapportera till affärsområdets Head of HR Business Partner, och du blir samtidigt en del av hela Saabs HR Community. I rollen är du med och stöttar våra chefer och medarbetare.
Tror du också att riktigt bra resultat uppnås bäst i team där kollegor stöttar, ställer upp och respekterar varandras olikheter?
På Saab är teamwork mer än våra gemensamma mål - vägen dit är minst lika viktig. Vi litar på varandra och delar både tankar och skratt. Att ha roligt på jobbet är en del av ekvationen. Här uppskattas din röst och du får vara som du är. Välkommen till samarbete när det är som bäst!Publiceringsdatum2025-10-31Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom HR-området. Idealt har du jobbat som HR Business Partner och har erfarenhet från alla delar av HR-processerna och söker nu efter nästa steg. Alternativt så har du primärt jobbat inom några delar inom HR-området, men är angelägen om att bredda dig och är beredd att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs för att utvecklas tillsammans med oss.
Vi tror att du:
* är nyfiken och engagerad och gillar att lära dig nya saker - har ett utpräglat growth mindset
* är genuint intresserad av människor och duktig på att kommunicera, presentera, facilitera och att jobba med förändringsarbete
* är prestigelös och trivs med att samarbeta, samtidigt som du gärna tar stort eget ansvar
* har hög integritet och bygger förtroende, är modig och driven och samtidigt en förmåga att vara inlyssnande och stöttande
* har förmåga och vilja att kombinera strategiskt tänk med operativt hands-on vardagsarbete
* har mycket god språklig förmåga - i tal och skrift, på svenska och engelska
* är en digital inföding och förstår vikten av people analytics, är välbevandrad i Officepaket och HR-system, extra meriterande med Workday
* har en relevant högskoleutbildning inom HR eller motsvarande samt god affärsmässig förståelse
* har goda referenser som kan styrka ovanstående
Och du behöver ha körkort och vilja resa en del i jobbet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Det du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Är du intresserad av att vara med på resan?
Då vill vi att du skickar in en ansökan - med CV och ett personligt brev - där du är tydlig med varför du vill jobba hos oss och vad just du kan bidra med.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Ersättning
