Chaufför för sommarvikariat Cleanroom Örebro
Textilia Tvätt & Textilservice AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-06-09
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Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, även om du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. Vi är ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt –tillsammans för en renare morgondag. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull chaufför för sommarvikariat på vårt nya renrumstvätteri. I rollen kommer du att leverera ut varor till våra kunder i Sverige och Norge. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att säkerställa en smidig och effektiv verksamhet. Tjänsten är heltid, måndag till fredag, under 29 juli fram till 16 augusti. Du kommer att utgå från vårat tvätteri i Örebro. Tjänsten innefattar inga övernattningar på annan ort.Arbetsuppgifter
Utföra transporter enligt gällande trafikregler och företagets rutiner, inklusive registrering av färddata och efterlevnad av kör- och vilotider.
Ansvar för service, reparationer, däckbyte och andra relevanta arbetsuppgifter kopplade till fordonen.
Säkerställa att fordon och utrustning hålls i gott skick och att HRO (Helt, Rent, Ordning) efterlevs.
Följa lagkrav och interna bestämmelser för säker och effektiv körning.
Följa samtliga instruktioner och söka information vid otydlighet.
Rapportera avvikelser och händelser som kan påverka verksamheten till närmaste chef.
Samarbeta med kollegor och chefer för en väl fungerande verksamhet.
Leva efter Textilias värderingar: Engagemang, Affärsfokus och Nytänkande.
Visa ett tydligt medarbetarskap som stödjer Textilias direktiv och policy.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort.
Förmåga att arbeta självständigt och i team, med fokus på kvalitet och säkerhet.
God förmåga att följa instruktioner och rutiner.
Meriterande:
Erfarenhet av körning i yrkesmässig trafik.
Bakgavelslyftsutbildning.
Tidigare erfarenhet från liknande roller som chaufför.
Kunskap om underhåll och enkla reparationer av fordon.
Van att arbeta med kontinuerliga förbättringsprocesser. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann i ditt arbete.
Flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Serviceinriktad och har en positiv inställning till samarbete.
Engagerad i att bidra till en väl fungerande arbetsmiljö och verksamhet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tidsbegränsad, heltid
Arbetstider: Enligt schema
Placering: Örebro
Start: 29 juniSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev, markera din ansökan med "Chaufför". Vi ser fram emot att lära känna dig!
Välkommen med din ansökan!
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling – både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet – även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka – både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på textilia.se/jobb
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier – från Boden i norr till Malmö i söder – med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur – och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Textilia Tvätt & Textilservice AB
(org.nr 556538-5043), https://www.textilia.se
Idrottsvägen 35 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kontakt
Mille Källkvist 0766775483 Jobbnummer
9954177