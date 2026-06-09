Arbetsledare / Supervisor till DHL Freight
Bravura Sverige AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-06-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din ledarskapskarriär och arbeta i en verksamhet där tempot är högt och ingen dag är den andra lik? Nu söker vi en driven och närvarande arbetsledare/supervisor till DHL Freight i Helsingborg – en nyckelroll där du får kombinera operativt ledarskap med ansvar för människor, resultat och utveckling.
Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att DHL Freight har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och DHL Freight en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är "logistikbolaget för hela världen". DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster. Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med 520 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom.
På DHL i Helsingborg arbetar du i en verksamhet med höga volymer och ett högt tempo, samtidigt som kulturen präglas av stark teamkänsla, engagemang och en familjär stämning. Här får du möjlighet att utvecklas i ett internationellt bolag som satsar på sina medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare/supervisor ansvarar du för det avgående skiftet och leder den dagliga operativa verksamheten tillsammans med en kollega. Du arbetar nära produktionen och säkerställer att flödet fungerar effektivt genom att planera, bemanna och följa upp arbetet utifrån aktuella behov. Du har ett helhetsansvar för teamet där du följer upp resultat och nyckeltal, säkerställer att arbetet sker enligt gällande processer och rutiner samt hanterar personalfrågor såsom medarbetarsamtal och löpande uppföljning. Parallellt arbetar du aktivt med att utveckla verksamheten genom att identifiera förbättringsområden, driva förändringsarbete och bidra till en säker och välfungerande arbetsmiljö. Rollen är varierad och operativ, där du förväntas fatta beslut i stunden och anpassa arbetet utifrån förändrade förutsättningar.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag kl. 12:24–20:30.
Sammanfattningsvis innebär rollen att du:
Leder och utvecklar teamet samt säkerställer ett effektivt dagligt flöde
Följer upp resultat, kvalitet och KPI:er samt driver förbättringsarbete
Ansvarar för bemanning, arbetsmiljö och personalrelaterade frågor
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av ledarskap med personalansvar
God svenska och engelska i tal och skrift
God dator- och systemvana
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från transport, logistik eller terminalverksamhet
Truckkort
Vi söker dig som är en närvarande och tydlig ledare som trivs i en operativ miljö med högt tempo. Du har förmågan att skapa struktur samtidigt som du är flexibel och snabbt kan ställa om vid förändringar. Du motiveras av att arbeta nära människor, är trygg i att fatta beslut och har ett coachande förhållningssätt. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende i teamet.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Helsingborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869000-2042799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9954180