Gruppledare Myndighet Barn
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-06-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
En dag på jobbet
Som gruppledare på Myndighet Barn ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet inom enheten, handleda och stödja socialsekreterare samt att fatta beslut enligt gällande delegation. Myndighet Barn ansvarar för skyddsbedömning, utredning och uppföljning av insatser utifrån gällande lagstiftning kring barn som misstänks fara illa.
Som gruppledare är du i beredskap för att kunna samordna och arbetsleda i både planerade och oplanerade skyddsbedömningar. Arbetet innebär att prioritera vad som behöver hanteras i stunden och vad som kan hanteras på sikt. Det ställer höga krav på stresstålighet och förmåga att härbärgera samt förmåga till omställning och flexibilitet. En stor del av arbetet sker i samarbete med handläggare, behandlare och andra gruppledare, varför det är av vikt att du tycker om och är bra på att samarbeta. Som gruppledare läser du beslutsunderlag som socialsekreterare skriver och du handleder i individuella ärendedragningar, samt i ärendedragning i grupp. Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
I rollen som gruppledare förväntas du vägleda och utveckla självständiga socialsekreterare samt stötta i samverkan, både internt och externt. Du ingår i en ledningsgrupp inom enheten tillsammans med enhetschef och ytterligare två gruppledare och förväntas driva processer framåt, samt arbeta med att förbättra och utveckla verksamheten. I tjänsten ingår även att hålla sig uppdaterad kring förändringar inom lagstiftningen samt ha god kunskap kring handläggning och dokumentation gällande utredningar och uppföljningar av insatser för barn och ungdomar och även erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning. Du förväntas även ha ett drivande intresse i att fortsätta utveckla en god arbetsmiljö.
Myndighet barn arbetar enligt förhållningssättet Signs of Safety vilket innebär att vi är lösningsfokuserade och arbetar så långt som möjligt med att skapa en god relation och delaktighet med familjerna för att tillsammans nå fram till det som är bäst för barnet. I rollen som gruppledare förväntas du ha ett transformerande ledarskap där du uppmuntrar, utmanar och motiverar socialsekreterare till att nå verksamhetens mål.
Vem är du?Kvalifikationer
- Socionomexamen
- Flerårig erfarenhet av socialt arbete, företrädesvis med barn/ungdomar och utredningsarbete
- Erfarenhet av Signs of Safety och Säkerhetsplaneringar
- B-körkort
- För tjänsten gäller att du skall kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta i ledarposition
- Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine
- Vi ser gärna att du har kompetens kring MI, Signs of Safety, iRisk och EARL Dina personliga egenskaper
- Ett stort engagemang och kunskap i myndighetsutövning gällande barn och ungdom
- Professionell i din yrkesroll, vilket innebär att du visar respekt för ditt uppdrag och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund
- Ansvarstagande, vilket innebär att du tar ansvar för ett arbetsklimat som utvecklar verksamheten och arbetsmiljön
- Engagerad, motiverad och nytänkande, vilket innebär att du använder din kunskap och dina förmågor för att utveckla verksamheten
- God samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
- Du erbjuds ett utvecklande och stimulerande arbete i ett bra arbetsklimat.
- Du erbjuds friskvårdsbidrag och semesterväxling.
- Vi arbetar efter årsarbetstid, det vill säga att du har möjligheter att lägga dina arbetstider flexibelt.
Välkommen till oss!
Myndighet Barn arbetar med barn i åldrarna 0-11 och deras familjer. Inom enheten arbetar en enhetschef, tre gruppledare och 25 socialsekreterare samt två administratörer.
Vi, och större delen av Barn och Ungdoms verksamhet, är beläget i kontorslandskap på Holmfastvägen 31. Barn och ungdom är en verksamhet som vill utveckla sina medarbetare. Vi fokuserar på god arbetsmiljö och vi satsar på chefsnära stöd.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/ Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Karla Jando karla.jando@sodertalje.se Jobbnummer
9954188