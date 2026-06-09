Vikarierande behandlingsassistenter med nattjänstgöring
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Mölndal Visa alla behandlingsassistentjobb i Mölndal
2026-06-09
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i GöteborgPubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent med vaken nattjänstgöring på SiS ungdomshem Fagared en meningsfull utmaning. Arbetet syftar till att ge våra ungdomar god omvårdnad och omsorg dygnet runt. Nu söker vi vikarier som kan jobba vakna nätter på både vardagar och helger enligt schema, till vår enhet i Lindome.
Som behandlingsassistent med nattjänstgöring spelar du en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar. Du med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls under natten enligt våra rutiner och övervakar avdelningen samt institutionsområdet. Du assisterar dagpersonalen med kvällsrutinerna på avdelningen, stöttar ungdomarna nattetid vid behov, ansvarar för att svara i telefon samt dokumenterar. Utöver detta ingår det att uträtta vissa städuppgifter enligt upprättad städrutin. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt. Som ny medarbetare kommer du att genomgå en obligatorisk grundutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Kvalifikationer
in personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
Avslutad godkänd gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg.
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. *
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från klientnära arbeten
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. , ungdomsvård, LSU etc.)
Erfarenhet av att ha arbetat vaken natt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Arbetstiden är enligt schema, natt - vardagar och helger.
Tjänsterna är på vikariat upp till 12 månader på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 juni 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
421 30 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare Seko
Morgan Johansson morgan.johansson@stat-inst.se Jobbnummer
9954204