Driftsättningstekniker / automationsingenjör
Dematek Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Huddinge Visa alla maskiningenjörsjobb i Huddinge
2026-06-09
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Dematek AB är marknadens mest kompletta leverantör av lyftutrustning, service och säkerhetsutbildningar. Vi finns representerade över hela Sverige och nu söker vi en driftsättningstekniker till vårt team. I rollen kommer du att arbeta med driftsättning av mer komplex lyftutrustning och systemlösningar – med fokus på styrning, både hårdvara och mjukvara – och vara med och säkerställa att våra leveranser fungerar från första test till överlämnande hos kund.
Om dig:
Du kommer att erbjudas en tjänst där du arbetar självständigt och strukturerat i projekt, samtidigt som du har ett nära samarbete med projektledare, montageledare, leverantörer och kund. Du trivs med frihet under ansvar och med att planera, samordna och genomföra driftsättning av tekniska system – från upphandling via test och verifiering (FAT) till driftsättning på plats och överlämnande. I arbetet ingår även felsökning, dokumentation och teknisk support, och du har en viktig roll i att säkerställa att systemet fungerar som helhet.
Vi erbjuder dig:
Som driftsättningstekniker hos oss på Dematek får du ett varierat arbete där du har stor påverkan över din arbetsdag. Du får ett bra introduktionsprogram och löpande kompetensutveckling, och du blir en del av ett familjeägt företag med stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans för att nå våra mål. Hos oss får du möjlighet att växa i din roll genom tekniskt utmanande uppdrag, spännande projekt och nära samarbete med både kunder och leverantörer.
Vi arbetar enligt våra värdeord ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART.
Vi erbjuder dig marknadsmässiga löner, kollektivavtal, arbetstidsförkortning och förmåner via Benify såsom friskvårdsbidrag och rabatter hos många företag.
Vi söker dig som har:
Relevant teknisk utbildning, till exempel inom el/automation
Erfarenhet av installation, konfigurering och driftsättning av industriella atyrsystem
Mycket god datavana
Erfarenhet av Siemens TIA-Portal / S7, ABB AC500/800XA
Erfarenhet av att arbeta med andra vanligt förekommande systemkomponenter såsom frekvensomriktare, sensorer och delsystem
Goda kunskaper i felsökning och problemlösning samt vana att dokumentera arbetet
Giltigt B-körkort
Svenskt medborgarskap då vissa arbeten kräver säkerhetsklassad personbedömning
Viljan att lära och förmågan att ta ansvar i projekt värderas högt. Berätta gärna varför du är rätt för Dematek och vad du vill utvecklas inom (t.ex. styrsystem, driftsättning eller projektarbete).
Vi ser gärna att du är strukturerad, noggrann och serviceinriktad, och att du trivs med många kontaktytor i projekt med kunder och leverantörer. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt, dokumentera på ett tydligt sätt och säkerställa en trygg och kvalitetssäkrad överlämning till kund. Vi förutsätter att du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Tjänsten innebär resor och utlokalisering till montageplats beroende på projektets art och placering, både inom och utom Sverige. Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande och ibland ske på hög höjd, vilket innebär att du behöver kunna få godkänt tjänstbarhetsintyg för klättring med stor nivåskillnad. Även arbete under jord kan förekomma.
Du utgår från vårt HK i Segeltorp eller enligt överenskommelse beroende på din bostadsort. Tjänsten är på heltid och resor är en naturlig del av arbetet, där du vid behov kommer att arbeta på montageplats under delar av projektens genomförande.
Genomgång av ansökningar och första urval kommer att ske i början av september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dematek Aktiebolag
(org.nr 556473-4886)
Gamla Södertäljevägen 125 (visa karta
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141 71 SEGELTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dematek Kontakt
Rekryterare
Johan Granbom johan.granbom@dematek.se Jobbnummer
9954191