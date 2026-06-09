Purchasing Specialist - Umeå

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå
2026-06-09


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Om uppdraget 🚀
Vi söker nu en erfaren Purchasing Specialist för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en ledande internationell industriverksamhet. Uppdraget är kopplat till ett strategiskt initiativ för att optimera eftermarknadsleveranser av reservdelar med fokus på kostnadseffektivitet, leveransprecision och förbättrad lönsamhet.
I rollen kommer du att fungera som ansvarig inköpare för projektet och arbeta nära specialister inom eftermarknad, regionala säljorganisationer och leverantörer för att utveckla och implementera de mest affärsmässiga lösningarna.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Ansvara för inköpsaktiviteter kopplade till eftermarknad och reservdelsförsörjning

Omförhandla delarpriser och driva kostnadsoptimeringsinitiativ

Analysera och optimera logistikflöden för att minska total landad kostnad

Utmana befintliga leverantörer och identifiera alternativa sourcinglösningar

Samarbeta med interna och externa intressenter för att säkerställa lönsamma reservdelsstrategier

Säkerställa leveransprestanda, ledtider och efterlevnad av överenskomna servicenivåer

Förväntade leveranser 🎯
Identifierade och genomförda kostnadsbesparingar inom reservdelsförsörjningen

Optimerade logistik- och distributionsflöden

Förbättrad lönsamhet inom eftermarknadsaffären

Utvecklade leverantörsrelationer och förbättrad leverantörsprestanda

Säkerställd reservdelstillgänglighet med bibehållna eller förbättrade servicenivåer

Din profil ✅Obligatoriska kompetenser
Minst 10 års erfarenhet av inköp/procurement

Dokumenterad erfarenhet av reservdelar, aftermarket eller liknande komponentförsörjning

Erfarenhet av förhandling med leverantörer och kommersiella avtal

Stark förståelse för supply chain, logistikoptimering och footprint-analyser

Erfarenhet av arbete i industriella miljöer eller OEM-verksamhet

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande färdigheter
Erfarenhet från automotive-industrin

Erfarenhet från tung fordonsindustri eller maskintillverkning

Kunskap inom internationell logistik och tullhantering

Erfarenhet av optimering av globala leverantörsnätverk

Erfarenhet av arbete med SLA-styrda leveranser

Personliga egenskaper 🌟
Affärsdriven och analytisk

Förhandlingsstark och resultatorienterad

Självständig med god genomförandeförmåga

Relationsskapande och samarbetsorienterad

Strukturerad och lösningsfokuserad

Information 📍
Plats: Umeå (4 dagar på plats, 1 dag på distans) Omfattning: 100% Period: 2026-06-22 – 2027-06-30 Språk: Svenska och engelska Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
#boost

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7875462-2042800".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
City Hall Square (visa karta)
903 26  UMEÅ

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9954178

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