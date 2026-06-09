Purchasing Specialist - Umeå
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Umeå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Umeå
2026-06-09
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Om uppdraget 🚀
Vi söker nu en erfaren Purchasing Specialist för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en ledande internationell industriverksamhet. Uppdraget är kopplat till ett strategiskt initiativ för att optimera eftermarknadsleveranser av reservdelar med fokus på kostnadseffektivitet, leveransprecision och förbättrad lönsamhet.
I rollen kommer du att fungera som ansvarig inköpare för projektet och arbeta nära specialister inom eftermarknad, regionala säljorganisationer och leverantörer för att utveckla och implementera de mest affärsmässiga lösningarna.
Dina arbetsuppgifter 🛠️
Ansvara för inköpsaktiviteter kopplade till eftermarknad och reservdelsförsörjning
Omförhandla delarpriser och driva kostnadsoptimeringsinitiativ
Analysera och optimera logistikflöden för att minska total landad kostnad
Utmana befintliga leverantörer och identifiera alternativa sourcinglösningar
Samarbeta med interna och externa intressenter för att säkerställa lönsamma reservdelsstrategier
Säkerställa leveransprestanda, ledtider och efterlevnad av överenskomna servicenivåer
Förväntade leveranser 🎯
Identifierade och genomförda kostnadsbesparingar inom reservdelsförsörjningen
Optimerade logistik- och distributionsflöden
Förbättrad lönsamhet inom eftermarknadsaffären
Utvecklade leverantörsrelationer och förbättrad leverantörsprestanda
Säkerställd reservdelstillgänglighet med bibehållna eller förbättrade servicenivåer
Din profil ✅Obligatoriska kompetenser
Minst 10 års erfarenhet av inköp/procurement
Dokumenterad erfarenhet av reservdelar, aftermarket eller liknande komponentförsörjning
Erfarenhet av förhandling med leverantörer och kommersiella avtal
Stark förståelse för supply chain, logistikoptimering och footprint-analyser
Erfarenhet av arbete i industriella miljöer eller OEM-verksamhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande färdigheter
Erfarenhet från automotive-industrin
Erfarenhet från tung fordonsindustri eller maskintillverkning
Kunskap inom internationell logistik och tullhantering
Erfarenhet av optimering av globala leverantörsnätverk
Erfarenhet av arbete med SLA-styrda leveranser
Personliga egenskaper 🌟
Affärsdriven och analytisk
Förhandlingsstark och resultatorienterad
Självständig med god genomförandeförmåga
Relationsskapande och samarbetsorienterad
Strukturerad och lösningsfokuserad
Information 📍
Plats: Umeå (4 dagar på plats, 1 dag på distans) Omfattning: 100% Period: 2026-06-22 – 2027-06-30 Språk: Svenska och engelska Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
#boost Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7875462-2042800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
City Hall Square (visa karta
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903 26 UMEÅ Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9954178