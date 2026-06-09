Erfaren montör | Eprioc | Örebro
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-06-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Karlskoga
, Laxå
eller i hela Sverige
Är du en erfaren montör som vill arbeta med tekniskt avancerade produkter i en modern industrimiljö? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären och arbeta med montering av komplexa ovanjordsborriggar – en roll där din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga står i centrum.
Om uppdraget
Tillträde: omgående
Visstidsanställning
Heltid
Örebro
Tillgängliga skift: dagPubliceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som montör arbetar du med att montera tekniskt avancerade ovanjordsborriggar, antingen inom stationsmontering eller i ett specialorderflöde. Arbetet är varierat och innefattar mekanik, hydraulik, pneumatik, el och elektronik samt ritningsläsning och felsökning.
Inom stationsmontering arbetar du strukturerat och noggrant med tydligt definierade moment, där kvalitet, ansvarstagande och precision är avgörande för att säkerställa att produkten uppfyller alla krav innan nästa steg i processen.
I specialorderflödet får du en mer självständig roll där du anpassar monteringen utifrån kundunika lösningar. Här ställs höga krav på din tekniska helhetsförståelse och din förmåga att läsa ritningar och elscheman samt att lösa problem som uppstår längs vägen.
Du arbetar både självständigt och i team och bidrar aktivt till förbättringsarbete i verksamheten.
Om dig
Vi söker dig som är en rutinerad montör med ett stort tekniskt intresse. Du är noggrann, ansvarstagande och har en stark känsla för kvalitet i ditt arbete.
Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med problemlösning och har förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Din erfarenhet gör att du känner dig trygg i att ta egna initiativ och hantera mer komplexa monteringsuppgifter.
Formell kompetens
Erfarenhet av montering inom mekanik, hydraulik, pneumatik och eller el
God vana att läsa och tolka ritningar samt teknisk dokumentation
Erfarenhet av felsökning i tekniska system
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV och giltig legitimation. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873497-2042807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Skäpplandsgatan 1C (visa karta
)
703 46 ÖREBRO Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9954195