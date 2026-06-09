Skolkurator till Råtorpsskolor
Karlstads kommun / Kuratorjobb / Karlstad Visa alla kuratorjobb i Karlstad
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vill du vara med och göra skillnad – på riktigt? Hos oss får du arbeta nära elever, bidra till deras välmående och vara en viktig del i att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö. Vi söker nu en engagerad kurator som vill utvecklas tillsammans med oss och göra avtryck i vardagen för barn och unga.
Råtorps skolor består av två skolenheter, Råtorpsskolan för elever från förskoleklass till årskurs 6 och Södra Råtorps skola går elever i förskoleklass till årskurs 3. Till varje skola finns ett fritidshem med en avdelning för yngre elever och en avdelning för äldre elever från årskurs 2 och uppåt.
Alla personer, barn som vuxna, på Råtorps skolor ska förhålla sig till arbetet med STOLT. Vi är Starka-Trygga-Olika-Lika-Tillsammans. Arbetet syftar till att skapa en större gemenskap inom och mellan skolorna. STOLT ligger även till grund för det främjande arbetet kring likabehandling, samt hälsofrämjande och förebyggande arbete kring elevhälsa. På Råtorps skolor står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och du mår bättre. Måendet kommer alltid före kunskapsinhämtningen. Dina arbetsuppgifter
I rollen som skolkurator ingår att bidra med kunskap om elevernas psykosociala hälsa och sociala situation som en del av elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Uppdraget innebär att tillföra psykosocial kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet tillsammans med lärare samt i den övergripande planeringen och utvecklingen av skolans verksamhet. Skolkuratorn bidrar även med kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar elevers hälsa, lärande och utveckling.
En central del av uppdraget är arbetet med skolans värdegrund och likabehandling, där skolkuratorn har ett stort ansvar för struktur och organisation. I rollen ingår också att ge handledning och konsultation till skolans personal samt att bidra med kunskap om samhällets stödsystem och samverka med andra myndigheter, exempelvis i insatser kopplade till föräldrastöd.
Vidare genomför skolkuratorn olika typer av samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal samt rådgivande och utredande samtal med elever och deras familjer med utgångspunkt i skolsituationen. På rektorns uppdrag utreder och bedömer skolkuratorn även enskilda elevers sociala och psykosociala situation, bland annat som underlag för beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom.
Vi söker dig som vill göra skillnad i barns och ungas liv – oavsett om du har lång erfarenhet eller är i början av din karriär som kurator. Det viktigaste för oss är att du har engagemang, driv och en vilja att utvecklas i rollen.
Du är en självgående person som tar initiativ och trivs med att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är flexibel och kan anpassa dig efter elevernas och verksamhetens behov. Du har god samarbetsförmåga och ser värdet i att arbeta tillsammans med kollegor i elevhälsoteam, samtidigt som du känner dig trygg i att arbeta självständigt.
Med ett varmt, utåtriktat och inkluderande förhållningssätt har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är nyfiken på människor, lyhörd inför olika behov och bemöter alla med respekt. Du delar skolans värdegrund och vill aktivt bidra till en trygg och inkluderande lärmiljö.
Som kurator hos oss får du möjlighet att arbeta både förebyggande och främjande, i såväl enskilda elevkontakter som i grupp och på organisationsnivå. Du bidrar med perspektiv och idéer, och vi ser gärna att du är öppen för att lära nytt och utvecklas tillsammans med oss.
Vi ser positivt på om du har erfarenhet av arbete med barn och unga, men värdesätter lika högt din personliga lämplighet och ditt engagemang. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och kan dokumentera ditt arbete på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder dig trevliga och kompetenta kollegor som brinner för skolutveckling och elevhälsoarbete. Du kommer även få handledning och tillgång till professionsnätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Råtorpsskolan Kontakt
Vision Katarina Carlsson 054-5404757 Jobbnummer
9954199