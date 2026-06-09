Miljöinspektör med avfallsinriktning till miljöskyddsenheten
Jönköpings kommun / Hälsoskyddsjobb / Jönköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Jönköping
2026-06-09
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap och erfarenhet av att jobba som miljöinspektör? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Miljö- och hälsoskyddskontoret utvecklar samhället och har ett brett uppdrag inom bland annat strategisk planering, tillstånd och tillsyn.
Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen är en lokal tillsynsmyndighet för verksamheter som omfattas av miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar. På miljö-och hälsoskyddsförvaltningen arbetar ett 50-tal medarbetare indelade i fyra enheter: miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och administration. Inom kontoret och övriga förvaltningar finns goda utvecklingsmöjligheter. Vi jobbar i team och stöttar varandra vid tillfälliga arbetstoppar.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör som ska arbeta med handläggning av ärenden inom miljöskydd. En miljö- och hälsoskyddsinspektör utför tillsyn på plats hos verksamheter och privatpersoner, handlägger ärenden och fattar beslut, samverkar inom kommunen och svarar på frågor från kommunens medborgare med mera.
Största delen av din arbetstid kommer att ägnas åt tillsyn avseende avfallsrelaterade frågor. Dina övriga arbetsuppgifter kan förekomma inom miljöskyddsenhetens hela ansvarsområde.
Din kompetens
Ett krav är att inneha en högskole- eller universitetsutbildning inom miljöskydd eller annan utbildning som vi bedömer är likvärdig.
Att kunna uttrycka sig väl i tal och i skrift på svenska är också ett krav.
Du har goda kunskaper om miljöbalken och dess förordningar.
I myndighetsrollen ska du som person ha förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar, ställa tydliga krav och fatta beslut. Myndighetsrollen ställer också krav på en utpräglad känsla för integritet. Du bör ha en god social kompetens och god kommunikativ förmåga som bidrar till att skapa ömsesidigt förtroende, tydlighet och respekt i mötet med verksamhetsutövare, kollegor och medborgare. Det är viktigt att du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du är serviceinriktad, engagerad och flexibel, samt har en god planerings- och prioriteringsförmåga. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt och ett gott omdöme.
B-körkort erfordras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Du har erfarenhet från tillsyn av miljöfarlig verksamhet alternativt erfarenhet från annan verksamhet som vi bedömer likvärdig.
För den här tjänsten är det också meriterande att tidigare ha arbetat med tillsyn av avfallsanläggningar, förbränningsanläggningar, tillsyn av vindkraft och dagvattenanläggningar.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och varierande arbete med mycket frihet under ansvar.
En arbetsplats som värdesätter samarbete, engagemang och hållbarhet.
Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor, möjlighet till flexibel arbetstid, visst distansarbete, friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning under sommaren (juni, juli och augusti).
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med start enligt överenskommelse. Vid intervju, var beredd att ange två referenser. Urval och intervjuer sker löpande.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miljöskyddsenheten Kontakt
Karin Berg, Akademikeralliansen 036-105057 Jobbnummer
9954189