HR Business Partner
2025-09-19
LEAX söker en HR Business Partner till vår industriella verksamhet.
Vill du arbeta nära verksamheten och vara med och forma framtidens arbetsplats inom industrin?
Vi söker en erfaren och engagerad HR Business Partner som vill ta ett helhetsansvar för HR-frågor och bidra till vår långsiktiga utveckling i våra svenska bolag. Hos oss får du en roll i att stötta ledning och chefer, driva förändringsarbete och utveckla våra medarbetar i en miljö där teknik, produktion och människor möts.
Om rollen
I rollen som HRBP på LEAX har du tillsammans med din närmaste kollega ansvar för att utveckla och driva HR-arbetet inom organisationen i Sverige. Du arbetar både operativt och strategiskt med att attrahera, utveckla och behålla kompetens, samtidigt som du säkerställer att vi följer arbetsrätt, kollektivavtal och interna riktlinjer. Löneområdet ingår genom styrning och kvalitetssäkring av löneprocessen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Stöd till chefer i frågor som rör ledarskap, arbetsmiljö, organisation och kompetensutveckling.
• Ägarskap för HR-processer såsom onboarding, employer branding lönerevision och utbildningsinsatser.
• Kvalitetssäkra löneprocessen tillsammans med lönefunktion/extern partner (registrerande data, tid/avvikelser, kontroller och årshjul)
• Facklig samverkan och förhandlingar (MBL, omställning), i nära samarbete med CFO.
• Driva förändringsarbete inom kultur, ledarskap och arbetssätt.
• Säkerställa efterlevnad av arbetsrätt, kollektivavtal, interna policys och driva förbättringar
Vi söker dig som har
• Minst tre års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna inom industriell miljö.
• God kunskap inom arbetsrätt, kollektivavtal och vana av fackliga förhandlingar
• Erfarenhet av lönerevision och att leda/utveckla HR-processer
• Förmåga att arbeta både operativt och med långsiktiga förbättringar.
• Akademisk examen inom HR och personalvetenskap.
• Stark kommunikativ förmåga och vana att bygga förtroendefulla relationer.
• Är nyfiken och gillar att jobba hands on
• Erfarenhet av att coacha chefer och kollegor i deras professionella utveckling
• Då både svenska och engelska används i det dagliga arbetet krävs att du har goda kunskaper i båda språken, i tal och skrift.
Vi erbjuder
• En central roll i ett stabilt och växande industriföretag.
• Möjlighet att påverka utveckla och digitalisera HR-arbetet.
• Ett nära samarbete med chefer och ledning
• En arbetsmiljö där engagemang, ansvar och förbättring står i fokus.
Praktiskt
Placering: Köping. Resor mellan svenska siter förekommer.
Placering: Köping. Resor mellan svenska siter förekommer.
Rapportering: CFO (även HR-ansvar i koncernen).
Låter detta som din nästa utmaning? Mejla in din ansökan till hr.leaxquality@leax.com
och märk upp mejlet med HR Business Partner senast 2025-10-05. Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jonas Lundberg, CFO, jonas.lundberg@leax.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
