HR Business Partner
2026-03-04
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi letar efter en ny kollega som kan bidra med energi och nya perspektiv till vårt team. Som HR Business Partner kommer du att spela en viktig roll i att hantera personalrelaterade frågor och att stödja våra chefer. Du kommer att ingå i ett HR-team bestående av åtta HR Business Partners, som jobbar nära sina respektive verksamheter, men som också samarbetar i diverse frågor och stöttar varandra i vardagen.
Du kommer att ingå i minst en av våra ledningsgrupper och arbeta med strategiska och taktiska frågor, samt driva personalprocesserna i "din" del av organisationen. Det kan handla om arbetsmiljö, lönesättning, facklig samverkan, ledarskapsutveckling och allt som gör att vi skapar en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas och känner ett engagemang för våra leveranser.
Vi är just nu i en expansiv fas med stort fokus på strategisk kompetensförsörjning, effektiv introduktion och kontinuerligt lärande, där HR har en viktig roll.
För att trivas i rollen tror vi att du är en trygg och självgående HR Business Partner med ett framåtlutat förhållningssätt. Du är nyfiken, initiativtagande och redo att ta dig an nya utmaningar med energi och engagemang. Som person är du prestigelös, flexibel och trivs i en vardag där tempot kan variera och planeringen snabbt behöver justeras. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och nätverka i organisationen, och du känner dig som mest motiverad när du får arbeta nära verksamheten och våra chefer. Med ett starkt eget driv lägger du själv upp ditt arbete utifrån organisationens behov och tar ansvar för att driva dina frågor självständigt.
Vi söker dig som:
* Har en utbildning som personalvetare/HR eller motsvarande.
* Har minst ett par års erfarenhet av arbete som HR Business Partner, där du arbetat både operativt och verksamhetsnära.
* Är väl förtrogen med de klassiska HR-processerna och har trygghet i att självständigt stötta chefer inom exempelvis arbetsrätt, rehabilitering, kompetensförsörjning och förändringsarbete.
* Har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
* Meriterande är erfarenhet av arbete i Workday.
Då vi finns på flera orter i Sverige förekommer resor i rollen. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
