HR Business Partner - Västerås
2026-03-17
Vill du arbeta verksamhetsnära och bidra till att utveckla ledarskap, organisation och affär genom professionellt HR-stöd? Som HR Business Partner hos ICA är du en strategisk, taktisk och operativ partner till chefer och ledning med fokus på hållbara resultat. Nu söker vi HR BP med placeringsort i Solna, Göteborg eller Västerås.
Om jobbet som HR Business Partner
I rollen som HR Business Partner arbetar du nära chefer och ledningsgrupp och skapar affärsnytta genom att omsätta verksamhetens behov till relevanta HRinsatser. Du leder och driver gemensamma HRprocesser och bidrar till utveckling av ledarskap, arbetsmiljö och organisation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara strategisk och taktisk HRpartner till chefer och ledningsgrupp
Stötta, coacha och utmana chefer i frågor som rör ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt
Leda och säkerställa kvalitet i gemensamma HRprocesser
Omsätta affärs- och kompetensbehov till konkreta HRinitiativ
Driva och delta i HRrelaterade utvecklings- och förändringsarbeten
Samverka med HRkollegor, fackliga parter och externa samarbetspartners
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen har du:
Akademisk examen inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av brett HRarbete i en verksamhetsnära roll
God kunskap inom arbetsrätt
Vana att driva större förändringarna
Erfarenhet av att coacha och stödja chefer
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift
Därför ska du välja ICA
Hos ICA får du arbeta i en värderingsstyrd organisation där människor, affär och utveckling står i centrum. Du blir en del av ett kompetent HRteam och får möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en hållbar organisation med engagerade medarbetare.
Vad händer nu?
Sista ansökningsdag är 2026-03-31
Vid frågor kontakta rekryterare Vilma Franzon, vilma.franzon@ica.se
Rekryterande chef Sara Wallén Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
Ingenjör Bååths gata 11
721 84 VÄSTERÅS Arbetsplats
