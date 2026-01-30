HR Administratör
2026-01-30
Vill du arbeta i en bred HR-roll där service, struktur och administration står i centrum? Till vår globala fordonskund i Göteborg söker vi nu en engagerad HR-administratör som vill vara ett tryggt stöd till både chefer och medarbetare och bidra till välfungerande HR-processer i en internationell organisation.
Om bolagetDu blir en del av ett välkänt och globalt bolag med stark närvaro i Göteborg. Här arbetar du i en dynamisk och professionell miljö där HR spelar en viktig roll i att skapa struktur, kvalitet och en positiv medarbetarupplevelse. Organisationen präglas av samarbete, service och ständig utveckling.
Om rollenI den här tjänsten får du en varierad och administrativ HR-roll där du stöttar verksamheten i flera delar av medarbetarresan. Du fungerar som ett dagligt stöd i HR-frågor och säkerställer att processer och dokumentation hanteras korrekt, effektivt och med hög kvalitet. Du ingår i ett team med HR-kollegor som dagligen sitter med liknande arbetsuppgifter som du, här finns alltså mycket kunskap att lära av.
Du arbetar brett med både operativa uppgifter och löpande administration, samtidigt som du har många kontaktytor internt och blir en viktig del av HR-teamets leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:HR-administration kopplat till anställningens hela livscykel
Stöd i uppsägningsprocesser, kontraktsförlängningar och arbetsrättsliga frågor
Hantering av traineeprogram och utlandsstationerade medarbetare
Administration kring pensioneringar och relaterade processer
Underhåll och uppdatering av personalregister
Dokumentation av anställningshistorik, pension, försäkring, frånvaro, semester och löneförändringar
Löpande stöd till chefer och medarbetare i HR-relaterade ärenden
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom HR/Personalvetenskap eller motsvarande
Har minst ett års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom HR där du agerat stöd till chefer och medarbetare
Har god systemvana och trivs med strukturerat administrativt arbete
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Gärna har erfarenhet av SuccessFactors och/eller Medvind vilket är meriterande för uppdraget
Som person är du serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs i en roll där du får hjälpa andra, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. Samtidigt arbetar du självständigt, tar initiativ och ser till att uppgifter blir slutförda med hög kvalitet. Du uppskattar ordning och struktur och bidrar gärna till att utveckla och förbättra arbetssätt längs vägen.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag via OIO på heltid för omgående start, uppdraget är inledningsvis på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Lön: Fast månadslön
Placering: Göteborg
Kontaktperson: Elsa Jonasson, elsa@oio.se
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval. Annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt.
Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
