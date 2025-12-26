Hovmästare till Surflogiet
2025-12-26
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surflogiet AB i Gotland
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 28 bäddar fördelat på 11 tält, eventtält för grupp och konferens, wellnesstält för yoga och massage, restaurang med strandbar, kök, aktivitetsanläggning. Surflogiet har öppet varje dag, från mitten av juni till mitten av augusti. Restaurangen är öppet från 11:30 till sent, med lunch och middagsservering. Från och med slutet på maj till och med augusti tar vi även emot gruppbokningar för konferenser, bröllop eller fester.Publiceringsdatum2025-12-26Om tjänsten
Som den första trevliga personen våra gäster möter, leder du med exempel, välkomnar gäster med värme och säkerställer att varje besök blir oförglömlig.
Du ansvarar för att hälsa gäster, hantera sittplatser och ge menyrekommendationer. Du leder och organiserar restaurangpersonalen i drift, gör sektionsuppdelning och assisterar den dagliga driften.
Hantera bokningar, förbeställningar, servicemöten och kassaavslut är också en del av din roll. Tillsammans säkerställer vi smidiga öppnings- och stängningsprocedurer och upprätthåller våra servicerutiner. Du ser till att vi har uppdaterade menyer och andra utskrifter.
När restaurangchefen inte är på plats är du den som servisen vänder sig till!
Du:
Är social, självsäker och serviceinriktad med utmärkta människorfärdigheter.
Är lugn som en lärka under pressade situationer.
Har kunskap om mat och dryck, och en passion för hållbarhet är ett plus.
Är flytande i svenska och engelska, eftersom vi har gäster från hela världen.
Datavana är ett stort plus samt erfarenhet av kassasystemet Caspeco eller liknande.
Bli en del av en arbetsplats där berättande, service och exceptionella smaker skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och personal.
Flytande svenska och engelska är viktigt, och din drivkraft och fokus på resultat hjälper dig att lyckas i rollen.
Vi erbjuder även personalboende i Tofta för våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull används formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HOVMÄSTARE 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surflogiet AB
(org.nr 556925-5085), http://www.surflogiet.se/work
Eskelhem Toftavägen 374 (visa karta
)
622 66 GOTLANDS TOFTA Jobbnummer
