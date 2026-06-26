Hovmästare Banquet & Event
Svenska Mässan Gothia Towers AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Vi söker nu Hovmästare med genuint intresse och passion för upplevelser, kundmöten och service.
Vi tar oss an spännande utmaningar varje dag - året runt.Syftet varierar; man vill utvecklas, utbildas, skratta, dansa, underhållas men framförallt vill man njuta av god mat & dryck-tillsammans!
Om rollenI denna roll, är du ansvarig för driftgenomförande med arbetsledande ansvar. Du kommer arbeta brett över vårt event-, mässor- och bankettutbud.
Ena stunden arbetar vi med en bankett eller mässa för många tusentals gäster för att i nästa servera ett mindre sällskap en matupplevelse utöver det vanliga, alltid med målet att förväntningar både uppfylls och överträffas.
Vem är du?Du är lösningsorienterad och trivs i en arbetsmiljö med högt tempo. Du strävar alltid att ge gästen den bästa upplevelsen. Du är stresstålig, noggrann och älskar samarbete över gränserna. Vi ser gärna att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet bakom dig som Hovmästare och brinner för ditt yrke samt tycker det är viktigt med engagemang och delaktighet i ditt arbetsteam.
Varför ska du välja oss?Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänstenTjänsten är tillsvidare inom avtalsområde Visita Unionen på heltid, tillträde snarast möjligt. Arbetstiderna kan variera, och är både dagtid, kvällstid och helger vid behov. Urval och intervjuer för rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta vår Banquet Event Manager; josefin.welander@gothiatowers.com
Hoppas du vill vara med på vår resa! Välkommen med din ansökan!
Bli en del av vår värld – det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Mässan Gothia Towers AB
(org.nr 559080-8290), https://svenskamassan.mynetworkglobal.com/center/tool/jobs/
Mässans gatan 18 (visa karta
)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Svenska Mässan Gothia Towers Kontakt
Josefin Welander 031-7088696 Jobbnummer
9980344