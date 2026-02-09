Hovmästare
2026-02-09
Hovmästare till Vox Hotel - Är du vår nästa stjärna på golvet?
Plats: Jönköping, Vox Hotel Omfattning: Tillsvidare, kvällar och helger Start: Enligt överenskommelse
Är du en naturlig ledare som älskar att stå i centrum när det händer som mest?
På Vox Hotel säljer vi inte bara mat och dryck - vi levererar en upplevelse. Nu söker vi en hovmästare som vill vara ansiktet utåt för vår restaurang och se till att varje gäst känner sig som en VIP från det att de kliver innanför dörren.
Rollen: Dirigenten i matsalen
Som hovmästare hos oss är du länken mellan gästen, servisen och köket. Du äger flödet i matsalen och ser till att placeringar, tempo och stämning sitter perfekt. Du arbetar tätt tillsammans med vår F&B Manager för att lyfta servicen till nästa nivå.
Dina främsta uppgifter:
Värdskap i världsklass: Du hälsar gäster välkomna, hanterar bordsbokningar och ser till att logistiken i matsalen flyter smidigt.
Operativt ledarskap: Du leder servisteamet under passet, fördelar stationer och coachar personalen i realtid.
Kvalitetssäkring: Du har falkögon för detaljer - från ett fläckfritt glas till att musiken och belysningen skapar rätt atmosfär.
Problemlösning: När det uppstår utmaningar är du den som behåller lugnet och hittar lösningar med ett leende.
Vem är du?
Vi söker dig som har en hög social kompetens och en naturlig pondus. Du är prestigelös och hjälper till där det behövs, oavsett om det är att bära tallrikar eller blanda en drink.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en ledande roll.
Är en mästare på merförsäljning och vet hur man inspirerar sitt team att nå säljmål.
Är strukturerad och van vid digitala bokningssystem (t.ex. munu booking eller thefork).
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Varför Vox?
Vi erbjuder en fartfylld arbetsplats i Jönköpings snyggaste hotellmiljö. Här blir du en del av ett drivet team där vi har roligt på jobbet och där din insats verkligen gör skillnad för gästens helhetsupplevelse.
Bonuspoäng för:
• Flexibel och pålitlig, med en passion för att skapa fantastiska upplevelser.
• God kommunikativ förmåga med uppmärksamhet på detaljer.
• Förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även när det blir tufft.
• Stark problemlösningsförmåga och ett proaktivt arbetssätt.
Vad vi erbjuder:
• En spännande och varierad arbetsmiljö med högt tempo
• Verktyg och stöd för att växa både professionellt och personligt
• Personalrabatter och friends & family-priser på våra 200+ hotell
• Fyra gratis hotellnätter per år
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö
Redo att påbörja en spännande resa med Strawberry?
