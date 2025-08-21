Housekeeping Manager till centrala Stockholm
Är du en naturlig ledare med öga för detaljer och passion för att skapa ordning, kvalitet och teamkänsla? Nu söker vi en erfaren Housekeeping Manager som vill vara med och driva och utveckla vårt housekeepingteam till nya höjder!
Du har erfarenhet av att leda stora personalgrupper och lägger stor vikt vid att skapa en god teamanda samt att skapa tydliga rutiner och organisation för god trivsel för din personal. För dig är kvalité en service och du drivs av att nå uppsatta mål tillsammans med ditt team.
Vi erbjuder dig som trivs i citypulsen en spännande utvecklingsmöjlighet där du för RA Hospitalitys räkning och tillsammans med hotellets egen husfru kommer att driva och utveckla ett av Stockholms största hotells housekeepingteam mot nya höjer. Gästnöjdhet, effektivitet och ett roligt arbetsklimat kommer vara dina främsta uppgifter. Vi söker dig som:
har dokumenterad erfarenhet från en ledande befattning inom housekeeping på ett större hotell
är positiv, driftig, lojal - och inte rädd för att ta i när det behövs!
är noggrann och har ett starkt öga för detaljer
är organiserad och strukturerad i ditt arbetssätt
har ett tydligt och coachande ledarskap med fokus på resultat
Är kommunikativ och kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska (fler språk är meriterande)
Har ett serviceminded förhållningssätt och en naturlig känsla för gästupplevelsen
Vi erbjuder dig:
fast månadslön och 100% anställning
arbetet är förlagt under vardagar och helger, men till största del måndag-fredag
konkurrenskraftig lön och kollektivavtal
en arbetsplats med härligt tempo, nära samarbete och stora möjligheter att påverka och utveckla
planering, schemaläggning och tidrapportering av personal
leda, utveckla och driva hotellets housekeepingteam, med 40-60 medarbetare beroende på säsong
introduktion och utbildning av ny personal
upprätthålla en kvalitetsnivå som överensstämmer med hotellets riktlinjer
genomföra rumskontroller
ansvara för resultat och rapportering
Är du redo för nästa steg i din karriär och vill vara med och skapa en housekeeping-avdelning i toppklass? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semestersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Lön enligt överenskommelse
