Housekeeping - Stugservice
2026-05-03
Flinka lokalvårdare som vet att rent och snyggt är det viktigaste av allt
Är du en noggrann person som trivs med fysiskt arbeten, älska doften av hav och vill vara en del ett sammansvetsat team? Vi söker dig som hunnit skaffa dig lite livserfarenhet och vill kombinera med nytta med härliga dagar i fantastisk naturmiljö.
Om rollen
Som en del av vårt städteam är du ansiktet utåt för vår kvalitè.
Du ser till att våra stugor, glampingtält och servicehus är i toppskick för våra gäster.
Rollen kräver ingen arbetslivserfarenhet, vi lär upp dig på plats, dock krävs minimum körkort för A-traktor för att kunna söka denna tjänst. Publiceringsdatum2026-05-03Dina arbetsuppgifter
Städning och iordningsställande av stugor och boende.
Skötsel av allmänna utrymmen och servicehus.
Kvalitetskontroller för att säkerhetsställa god service och en hög gästupplevelse
Visst samarbete med reception och vaktmästeri.
Vem är du?
En unik arbetsmiljö: Jobba i mitt i ett naturreservat med badstrand och vandringsleder precis runt hörnet
Arbetstiden: Säsonganställningar maj-september (schema innefattar även helger)
Gemenskap: Möjlighet till att lär känna nya människor i en aktiv och glad miljö
Lön: Enligt kollektivavtal (Gröna Riksen-turistavtalet)
Ansökan
Låt detta som din sommar 2026? Ansök digitalt via vår hemsida: https://galohavsbad.se/om-oss/jobba-pa-galo/
Gålö Havsbad är stort och litet på samma gång. Mitt i ett naturreservat, 3,5 mil söder om Stockholm, nära strand, hav och vandringsleder. Här finns 4-stjärning camping, stugor, glamping, konferenslokaler, aktiviteter m.m.
Gästerna kommer både från Sverige och övriga delar av Europa. . Vi vill att du som jobbar hos oss tror på att allting går om man bara vill. Det blir roligare så och minnena blir fler. Vi har öppet året om men som allra mest att göra under sommaren med mycket aktiviteter, gäster till både anläggningen, badstrand och naturreservat.www.galohavsbad.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lojoma AB
(org.nr 556671-9653)
137 96 GÅLÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gålö Havsbad Kontakt
Anna Lindquist anna@galohavsbad.se 0850033880 Jobbnummer
9887653