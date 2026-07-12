Hotellstädare sökes till LinksGolf Öland
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB / Städarjobb / Mörbylånga Visa alla städarjobb i Mörbylånga
2026-07-12
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Vill du arbeta i en unik miljö under de sista veckorna av golfsäsongen? Nu söker LinksGolf Öland en medarbetare inom hotellstäd som vill förstärka teamet under säsongsavslutningen.Publiceringsdatum2026-07-12Om företaget
Det finns 35000 golfbanor i världen av dessa är 249 stycken är linksbanor. LinskGolf Öland är en av 2 1⁄2 som finns i Sverige. Det gör LinksGolf Öland unikt. Links banor ligger i direkt anslutning till kustlinjen. Därför är banorna ofta bedårande vackra. Naturen snarare än arkitekter bestämmer sträckning och utseendet av banan. Spelet blir naturligt men utmanande. Kännetecken för linksbanor är torvade bunkrar, ondulerade greener, böljande fairway och dubbelgreen.
LinskGolf Öland är belägen i Grönhögen. Det är begränsade möjligheter att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafiken varpå bil är att föredra om du inte bor i närområdet. Om tjänsten
Det är mindre än en månad kvar av säsongen och vi söker nu en medarbetare som vill hjälpa oss under de sista veckorna.
Du kommer att arbeta med hotellstädning och bidra till att våra gäster får en trivsam och välkomnande vistelse i en unik miljö på södra Öland.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Städa hotellrum och gemensamma utrymmen.
Bädda sängar och fylla på förbrukningsmaterial.
Säkerställa att hotellet håller en hög standard vad gäller renlighet och ordning.
Samarbeta med övrig personal för att ge gästerna en förstklassig upplevelse.
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och självgående.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett öga för detaljer.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Tidigare erfarenhet av hotellstädning är meriterande men inget krav.
Praktisk information
Arbetsplatsen ligger i Grönhögen på södra Öland. Eftersom kollektivtrafiken är begränsad är körkort och bil en fördel om du inte bor i närområdet.
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Om Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB:
Vi är ett rekryteringsbolag som brinner för att matcha ihop kandidater med arbetsgivare behov och önskemål. Vi finns i 3 orter och bedriver även jobbcoachning. Läs gärna mer om oss på www.norbergsrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101) Jobbnummer
10000396