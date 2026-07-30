Lagledare / Arbetsledare med ambition att bli Lagerchef
BemiQ AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-07-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BemiQ AB i Örebro
Vill du ta nästa steg i din karriär?
Är du idag lagledare eller arbetsledare inom lager eller logistik och känner dig redo för nästa utmaning? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Vi söker en engagerad och driven ledare som inledningsvis kommer att arbeta som lagledare/arbetsledare. För rätt person finns mycket goda möjligheter att utvecklas vidare till rollen som lagerchef.
Om rollen
Som lagledare/arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften och leder teamet mot uppsatta mål. Du motiverar, coachar och utvecklar medarbetare samtidigt som du säkerställer ett effektivt och kvalitativt arbetssätt. Du arbetar aktivt med att förbättra processer och bidrar till att verksamheten fortsätter utvecklas.
Vi söker dig som inte nöjer dig med att förvalta – du vill driva förändring, förbättra arbetssätt och skapa resultat tillsammans med ditt team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda personal inom lager, logistik eller liknande verksamhet.
Arbetar idag som lagledare, arbetsledare eller i en annan operativ ledarroll.
Har ett starkt driv och en vilja att utvecklas mot en framtida chefsroll.
Är van att arbeta mot mål och att utveckla både människor och verksamhet.
Är tydlig, kommunikativ och trygg i ditt ledarskap.
Talar och skriver flytande svenska.
Har B-körkort.
Bor i Örebro län eller har möjlighet att arbeta på plats.
Vi erbjuder:
En spännande roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
En tydlig utvecklingsväg mot rollen som lagerchef för dig som visar rätt engagemang och resultat.
Ett företag där initiativ, ansvarstagande och utveckling uppskattas.
Är du redo att ta nästa steg?
Vi söker dig som vill bygga en långsiktig karriär inom lager och logistik. Om du har ambitionen att utvecklas till lagerchef och är beredd att visa vad du går för, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8151192-2124144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BemiQ AB
(org.nr 559577-3507), https://jobb.bemiq.se
Nygatan 15 (visa karta
)
702 10 OREBRO Arbetsplats
BemiQ Jobbnummer
10016490