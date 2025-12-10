Hotellstädare sökes till Åre!

Sodexo AB / Städarjobb / Åre
2025-12-10


Vill du jobba i fjällen och skapa minnen för livet?

Vi söker nu lokalvårdare till hotell för arbete under säsongen till vårt härliga team i Åre!

Hos oss får du chansen att arbeta i en fantastisk fjällmiljö där vi tillsammans levererar kvalitet i världsklass. Vi värdesätter samarbete, glädje och stolthet i det vi gör - och vi lovar att du kommer trivas i vårt gäng!

Som lokalvårdare hos oss ansvarar du för städning och iordningställande av hotell och gemensamma ytor inför och efter gästens ankomst och avresa.

Vi söker dig som:

• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att jobba i ett högt tempo
• Har ett gott öga för detaljer och service
• Talar och förstår svenska eller engelska
• Är en förkämpe för hälsa och säkerhet

Vad du bidrar med:

• Erfarenhet av yrkesmässig hotellstädning eller annat servicearbete är meriterande men ej krav
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
• God förmåga att ta instruktioner
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet

Vad vi erbjuder:

• Ett roligt och varierande arbete i en fantastisk fjällmiljö
• Möjlighet att skapa vänner och minnen för livet
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Roliga aktiviteter, tävlingar och en härlig teamkänsla

Om tjänsten

Säsongsanställning, 60-80% sysselsättningsgrad, eller extra vid behov. Vardagar och helger. Möjlighet till start omgående.

Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Sophia Råhlander, Sophia.Rahlander@sodexo.com

Vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sodexo AB (org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se

Jobbnummer
9638266

