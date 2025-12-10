Hotellstädare sökes till Åre!
2025-12-10
Vill du jobba i fjällen och skapa minnen för livet?
Vi söker nu lokalvårdare till hotell för arbete under säsongen till vårt härliga team i Åre!
Hos oss får du chansen att arbeta i en fantastisk fjällmiljö där vi tillsammans levererar kvalitet i världsklass. Vi värdesätter samarbete, glädje och stolthet i det vi gör - och vi lovar att du kommer trivas i vårt gäng!
Som lokalvårdare hos oss ansvarar du för städning och iordningställande av hotell och gemensamma ytor inför och efter gästens ankomst och avresa.
Vi söker dig som:
• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att jobba i ett högt tempo
• Har ett gott öga för detaljer och service
• Talar och förstår svenska eller engelska
• Är en förkämpe för hälsa och säkerhet
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig hotellstädning eller annat servicearbete är meriterande men ej krav
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
• Kan arbeta i högt tempo och anpassa sig till förändringar när det behövs
• God förmåga att ta instruktioner
• En lagspelare som bidrar med positivitet till teamet
Vad vi erbjuder:
• Ett roligt och varierande arbete i en fantastisk fjällmiljö
• Möjlighet att skapa vänner och minnen för livet
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Roliga aktiviteter, tävlingar och en härlig teamkänsla
Om tjänsten
Säsongsanställning, 60-80% sysselsättningsgrad, eller extra vid behov. Vardagar och helger. Möjlighet till start omgående.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Sophia Råhlander, Sophia.Rahlander@sodexo.com
Vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett deltidsjobb.
