Hotellstädare på Öland

2026-03-08
Vill du bli en del av vårt team på charmiga Guntorps Herrgård? Vi söker nu en hotellstädare som vill bidra till att gästerna får en oförglömlig vistelse hos oss.

Arbetsuppgifter
Städning av hotellrum och allmänna utrymmen
Säkerställa en hög standard på renlighet och trivsel
Samarbete med reception och övrig personal för att skapa den bästa gästupplevelsen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning, gärna inom hotell eller liknande miljö
Har ett öga för detaljer och tar stolthet i ett väl utfört arbete
Är självständig, ansvarsfull och serviceinriktad
Har god fysik då jobbet är fysiskt
Talar och förstår svenska eller engelska
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i en vacker och rofylld herrgårdsmiljö. Anställningen är säsongsbetonad och sträcker sig från vår försäsong med början i maj, under högsommaren och avslutas i slutet av September.
Låter detta som något för dig?
Bor du i närområdet? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig. Vi behandlar ansökningar löpande, så tveka inte att söka redan idag!
Varmt välkommen till oss på Guntorps Herrgård!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: info@guntorpsherrgard.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Guntorps Herrgård AB
(org.nr 556250-6344)
Guntorpsgatan 2
)
387 36 BORGHOLM

Kontakt
Kamilla Balcer Bednarska
info@guntorpsherrgard.se
0709525570
