Hotellstädare med start omgående sökes
Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-08
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Vi är ett mindre/medelstort hotell och hostel i centrala Göteborg - högst upp på Linnégatan mittemot Slottsskogen. Med vårt unika läge erbjuder vi närhet till stadens alla nöjen och evenemang, turistattraktioner såväl som lugnet i Slottsskogen. Vi erbjuder våra gäster ett modernt, fräscht och enkelt boende och vi strävar efter att vara det bästa alternativet inom vår klass. Vi söker självständiga, ansvarsfulla och drivna medarbetare.
Vi behöver förstärkning i sommar och söker en effektiv hotellstädare med start omgående. Tjänsten innefattar främst städning av rum, allmänna utrymmen och viss tvätthantering.
Du arbetar varannan helg (lör, sön) och 1-2 vardagar i veckan. Passens längd beror på hur mycket städning det finns respektive dag men minimum 4 timmar och maximum 8 timmar. Vi har ett systerhotell där det också kan behövas förstärkning. Vi ser gärna att du också fortsätter till hösten och för rätt person finns möjlighet att utöka tjänsten, både inom städ och frukostservering.
Vi söker dig som är noggrann och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du jobbar organiserat och effektivt. Oftast arbetar du självständigt i din roll, det vill säga du sköter ensam städningen under en dag så du måste vara bekväm med det.
Tidigare erfarenhet av städning är ett önskemål och erfarenhet av specifikt hotellstädning är högst meriterande.
Eftersom vi är ett mindre hotell är alla medarbetare väldigt viktiga. Vi värdesätter dig och städningen högt och vill att du ska trivas hos oss.
Tack för att du visar intresse, vi ser fram emot din ansökan! Skriv gärna direkt i mailet vad du har för tidigare erfarenhet av städ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: ansokning@boilinne.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstädare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB
(org.nr 559051-7107)
Linnéplatsen 8 (visa karta
)
413 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Linnéplatsens Hotell & Vandrarhem AB Kontakt
Ida Johansson ansokning@boilinne.se Jobbnummer
9953713