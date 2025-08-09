Hotellreceptionist vid behov
2025-08-09
Hotell Vesterhavet med sina ca. 250 bäddar är ett hotell med många gäster i rörelse, speciellt under sommartid. Vi ligger på gångavstånd till Vallarna, centrum och stranden och ca. 25 minuters bilfärd från Gekås i Ullared.
Nu söker vi förstärkning i receptionen eftersom några av våra stjärnor börjar studera eller är färdiga med sina studier och försvinner mot nya äventyr.
Receptionsarbetet håller periodvis ett högt tempo där det krävs att man är stresstålig och klarar av att ha många bollar i luften, men kan vara desto lugnare under höst och vinter.
Svenska i tal och skrift är ett krav medan engelska och övriga språkkunskaper är en merit.
Har du jobbat i reception eller med kund-/gästservice förut är det en fördel, men ingen förkunskap krävs.
Arbetstiderna är förlagda huvudsakligen kvällar och helger men dagtid kan förekomma.
Maila cv och personligt brev så snart som möjligt, tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut och urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: ellinor@vesterhavet.se
Arbetsgivare Hotell Vesterhavet AB
(org.nr 556997-6011)
Motellvägen 3
)
311 40 FALKENBERG
Vesterhavet AB, Hotell
Receptionsansvarig
ellinor@vesterhavet.se
9451472