Hotellreceptionist
Långholmen Hotell & Restaurang Aktiebolag / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-09
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I historiska byggnader på den gröna ön Långholmen mitt i Stockholm hittar du Långholmen Hotell & Restaurang. Naturskönt beläget i hjärtat av Stockholm finns här hotell med 102 celler, restaurang och konferenssalar. Vi har en familjär kultur, brinner för kvalitet, hållbarhet och gästnöjdhet och erbjuder en trygg arbetsplats där din insats gör skillnad varje dag.
Tjänsten
Vi söker nu en receptionist på 80% med start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och ansvarar för att ge våra gäster ett varmt och professionellt bemötande från incheckning till utcheckning. Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive dag-, kvälls- och helgpass. Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar och förfrågningar via telefon och e-post
Gästservice och försäljning av hotellets tjänster
Kassahantering och administrativa uppgifter
Samarbete med övriga avdelningar för att skapa en förstklassig gästupplevelse
Vem vi söker
Har erfarenhet av arbete i hotellreception
Är serviceinriktad, positiv och lösningsorienterad
Har god vana av att arbeta i hotellbokningssystem
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmåga att prioritera när arbetsbelastningen är hög
Är ansvarstagande, noggrann och en lagspelare
Tidigare erfarenhet av hotellsystem som Clock PMS, Opera eller liknande är meriterande.
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete på ett familjeägt hotell i Stockholms gröna hjärta (bara några minuters promenad från Hornstull).
Ett härligt team med högt engagemang
Möjlighet att utvecklas inom verksamheten
Kollektivavtal och förmåner enligt gällande avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: hotelljobb@langholmen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Långholmen Hotell & Restaurang Aktiebolag
(org.nr 556432-6808), https://langholmen.com/
Långholmsmuren 20 Kronohäktet (visa karta
)
102 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Långholmen Hotell Jobbnummer
9998776