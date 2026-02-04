hotellreceptionist
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionistPubliceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som receptionist på Hotell Hötorget kommer du att ha en viktig roll i att ge våra gäster den bästa möjliga hotellupplevelsen. Du kommer att assistera i receptionen och vara behjälplig med in- och utcheckningar, ge rådgivning och information om hotellet och lokala sevärdheter samt hantera bokningar. Utöver detta kommer du även att assistera i frukostserveringen och städningen av hotellets allmänna utrymmen.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som receptionist på Hotell Hötorget bör du vara serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull. Du ska ha en positiv inställning och en förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Det är meriterande om du har erfarenhet av serviceyrket, men det är ingen absolut nödvändighet då vi kommer att ge dig den utbildning och träning som behövs.
Vi söker dig som:
• Är minst 18 år gammal
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Har en professionell framtoning och god kommunikationsförmåga
• erfarenhet av bokningssystem extra plus om du har erfarenhet av hotsoft eller Nitesoft.
Välkommen med din ansökan om du vill bli en del av vårt team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: jobb@cityfast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Hötorget AB
(org.nr 556963-2390) Jobbnummer
9721839