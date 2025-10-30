Hotellreceptionist

Hirely AB / Receptionistjobb / Stockholm
2025-10-30


Vi söker en receptionist som ska hantera vår reception dagligen och utföra en mängd olika administrativa och kontorsmässiga uppgifter.



Ansvar



Välkomna gäster så snart de anländer till kontoret

Hänvisa besökare till rätt person och kontor

Svara på, screena och vidarebefordra inkommande telefonsamtal

Säkerställa att receptionen är städad och presentabel, med allt nödvändigt kontorsmaterial (t.ex. pennor, blanketter och broschyrer)

Ge grundläggande och korrekt information personligen och via telefon/e-post

Ta emot, sortera och distribuera daglig post/leveranser

Upprätthålla kontorssäkerheten genom att följa säkerhetsrutiner och kontrollera åtkomst via receptionen (övervaka loggbok, utfärda besöksbrickor)

Beställa kontorsmaterial och föra inventering

Uppdatera kalendrar och schemalägga möten

Ordna resor och boende och förbereda kuponger

Håll uppdaterade register över kontorsutgifter och kostnader

Utföra andra kontorsmässiga receptionsuppgifter såsom arkivering, kopiering, transkribering och faxning



Krav och färdigheter



Dokumenterad arbetslivserfarenhet som receptionist, receptionsrepresentant eller liknande roll

Kunskaper i Microsoft Office Svit

Praktisk erfarenhet av kontorsutrustning (t.ex. faxmaskiner och skrivare)

Professionell attityd och framtoning

Goda skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor

Förmåga att vara påhittig och proaktiv när problem uppstår

Utmärkta organisationsförmågor

Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera uppgifter

Kundtjänstinställning

Gymnasieexamen; ytterligare certifiering i kontorsadministration är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Hilton Stockholm Slussen

Jobbnummer
9582511

