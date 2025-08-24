Hotellreceptionist

Badhotellet Tranås AB / Receptionistjobb / Tranås
2025-08-24


Vi söker en personlig och professionell hotellreceptionist till vårt receptionsteam.
Som första kontaktpunkt för våra gäster kommer du att spela en nyckelroll i att skapa en välkomnande och minnesvärd upplevelse. Om du trivs i en dynamisk miljö och brinner för gästfrihet vill vi gärna träffa dig.

2025-08-24

Dina arbetsuppgifter
• Välkomna gäster varmt och hjälpa till med in- och utcheckningsprocedurer
• Hantera gästers förfrågningar och ge korrekt information om hotellets bekvämligheter och lokala attraktioner
• Hantera bokningar via telefon, e-post och bokningsplattformar
• Behandla betalningar och upprätthålla korrekta faktureringsregister
• Samordna med städning och underhåll för att säkerställa snabb service
• Ta itu med gästklagomål och lösa problem snabbt och professionellt
• Övervaka lobbyaktivitet och upprätthålla säkerhets- och renlighetsstandarder

Kvalifikationer
• Utmärkta kommunikations- och sociala färdigheter
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska samt engelska
• Stark organisationsförmåga och noggrannhet
• Förmåga att förbli lugn och artig under press
• Flexibilitet att arbeta olika skift, inklusive helger och helgdagar

Arbetsförhållanden
• Reception/lobbymiljö
• Skiftbaserat schema (morgon, kväll eller natt)

Bonusegenskaper
• Erfarenhet från bokningssystem, gärna Visbook
• Flerspråkighet
• Ett varmt och professionellt uppträdande
• Passion för att hjälpa andra

Arbetet är på deltid, 75%, enligt rullande schema med både dag-, kvälls- och helgpass.
Redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan med CV så snart som möjligt.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas när vi hittat rätt person.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Via mail
E-post: jobb@badhotellet.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Badhotellet Tranås AB (org.nr 556568-9139), http://badhotellet.com
Ågatan 16 (visa karta)
573 31  TRANÅS

Kontakt
Receptionschef
Ida Gergi
ida@badhotellet.com
0140 - 46200

Jobbnummer
9472845

