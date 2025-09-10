Högskoledirektör
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.
Vill du vara med och leda Högskolan i Skövdes utveckling och därigenom bidra till samhällsnytta? Vi söker dig som vill bli Högskoledirektör på Högskolan i Skövde och vara med och ta en aktiv roll i att forma vår framtid.
Om oss
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans, nära och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, verksamhetsstöd, studenter, kollegor samt samarbetspartner.
Som Högskoledirektör arbetar du aktivt för lärosätets utveckling och är en del av Högskolans högsta ledning. Du har en central roll i Högskolans strategiska arbete och du leder och utvecklar det gemensamma verksamhetsstödet - en organisation som är organiserad i 7 avdelningar med cirka 130 medarbetare och en omsättning om ca 165 miljoner kronor.
Din roll
Vi söker dig som vill ta ett helhetsgrepp om Högskolans verksamhet med särskilt ansvar för lärosätets stödfunktioner. Du rapporterar direkt till rektor och ingår i Högskolans högsta ledning. Tillsammans med övriga ledningsmedlemmar bidrar du aktivt till Högskolans strategiska utveckling, måluppfyllelse och kvalitetsarbete inom hela organisationen.
Du har en central roll i att samordna och utveckla det gemensamma stödet. I samverkan med Högskolans institutioner arbetar du för att det administrativa stödet ska vara behovsanpassat, flexibelt, effektivt och stödja utbildning, forskning och samverkan. Du har ett stort ansvar för att vidareutveckla och stärka Högskolans samlade kapacitet och effektivitet.
Ditt ansvar omfattar både strategiska och operativa funktioner inom områden som ekonomi, personal- och organisationsfrågor, administrativa processer, stödsystem och övrig myndighetsutövning kopplad till högskolans verksamhet. Du representerar Högskolan i externa sammanhang samt i olika nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen på lägst kandidatnivå inom för anställningen relevant ämnesområde,
• dokumenterad framgångsrik erfarenhet som ledare och arbetsgivarföreträdare på hög administrativ nivå med personal- och budgetansvar inom en större organisation,
• dokumenterad erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete,
• dokumenterad god förmåga att samverka förtroendefullt med ledning, medarbetare, studenter, fackliga organisationer och externa aktörer,
• god förståelse för komplexa organisations- och personalfrågor,
• god kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Dokumenterad erfarenhet från en ledarroll inom universitets- och/eller högskolesektorn och därigenom förståelse för utbildnings- och forskningsfrågor inom högre utbildning,
• erfarenhet av att hantera komplexa organisations- och personalfrågor och förtrogenhet med olika förhandlingssituationer,
• kunskap i relevant lagstiftning,
• personliga egenskaper i form av ansvarstagande, lyhördhet och handlingskraft samt förmåga att skapa goda förutsättningar för motivation, kreativitet och ett positivt arbetsklimat.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 3 oktober, 2025
Diarienummer: Ref nr HS 2025/504
Tillträde: Enligt överenskommelse
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
